В Душанбе в общественном пассажирском транспорте - автобусах и троллейбусах - теперь работают специальные контролёры, в обязанности которых входит проверка порядка оплаты и выявление безбилетников.

Инициатива по внедрению на городском транспорте службы контролеров принята в рамках поэтапной реализации проекта «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе». Контролеры подчиняются ГКУ «Душанбенаклиетхадамотрасон» и оператору системы автоматизированной оплаты и контроля проезда в городском транспорте города Душанбе «City Card».

Целью создания группы контролеров является проверка наличия у пассажиров действительных проездных карт, составлении отчетности и содействие в улучшении работы системы путем проведения мониторинга.

Должностные обязанности и права контролера

«City Card» обязуется обеспечивать контролёров необходимым оборудованием контроля и надзора оплаты за проезд – специальным POS-терминалом, с помощью которого они будут проверять, оплатил ли пассажир за проезд, есть ли баланс на его счету и другое.

В рамках нормативно-правовых актов в области транспортных средств и положении ГКУ «Душанбенаклиетхадамотрасон» разработаны следующие обязанности и права контролеров.

Контролер имеет право:

- попросить предъявить билет для проверки

- требовать оплатить за проезд

- высадить пассажира в случае отказа оплаты за проезд

- высадить пассажира за нарушение порядка в общественном транспорте

- в случае правонарушения попросить документ, подтверждающий личность, для заполнения акта соответствующего образца и его отправки в соответствующие органы.

В чем была необходимость создания группы контролеров?

Обязательное проведение проверок в общественном транспорте в рамках нормативных актов, положения и законов требование не новое, но из-за отсутствия билетной системы оплаты, данные проверки не проводились. После внедрения новой системы работа контролеров, проверяющих порядок оплаты, стала актуальной. В связи с этим для реализации проекта с учётом использования современной техники и оборудования ГКУ «Душанбенаклиетхадамотрасон» совместно с проектом «City Card» подготовили группу контролеров, на которую возложены обязанности по контролю за оплатой в транспорте.

Группа контролёров на данный момент состоит из 30 человек, работающих на 10 линиях одновременно. Контролеры будут работать ежедневно.

Что будет с пассажирами-нарушителями?

Контролеры, заходя в общественный транспорт с любых трех дверей, проверяют пассажиров на наличие оплаты за проезд. В случае выявления правонарушений в связи с неоплатой проезда, контролеры составляют акты, которые будут переданы в установленном законодательством Республики Таджикистан порядке в органы внутренних дел для принятия дальнейщих мер.

“Статья 295. Проезд, провоз детей и багажа на транспорте без оплаты

Проезд пассажиров, провоз детей в возрасте старше пяти лет и багажа сверх нормы на транспорте без оплаты, - влекут наложение штрафа:

на поездах местного сообщения - в размер от одного до двух, на поездах международного сообщения - от трех до пяти, на внутренних воздушных перевозках - от пяти до семи, на международных воздушных перевозках - от пятнадцати до двадцати, на судах водного сообщения от одного до двух, на коммунальном пассажирском городском транспорте и маршрутном такси - от одного до двух, на коммунальном пассажирском транспорте междугородного сообщения - от двух до трех показателей для расчетов.”

Но пассажир не останется без шансов на исправление ситуации. Если он нарушил требования по оплате, ему даётся возможность оплатить за проезд, купив у водителя транспорта билет на разовую поездку, либо выйти на следующей остановке и приобрести карту, произведя затем оплату.

Не можете купить проездную карту, купите билет на разовый проезд

А для тех, кто редко передвигается на общественном транспорте, теперь есть возможность приобрести проездной билет на одну поездку у водителей автобусов и троллейбусов. Стоимость билета равна стоимости одной поездки. Но будьте внимательны, не выбрасывайте билет, пока не доедете до места назначения, контролёры могут высадить в случае отсутствия этого билета.

Экономьте на транспорте с помощью карты

Оплата за проезд наличными не всегда выгодна: вы не экономите на проезде и не получаете дополнительных бонусов. Сейчас при пополнении проездной карты «City Card» на сумму 50 сомони и более, вы получайте 15-процентную скидку на дальнейшие поездки в течение трех месяцев.

Теперь за проезд можно оплачивать электронным кошельком ExpressPay

С начала марта у ExpressPay новая доступная услуга – вы можете оплатить проезд с помощью электронного кошелька. Для этого вам необходимо открыть приложение Express Pay, нажать на кнопку City Card, купить QR код на сумму поездки и приложить код к валидатору.

Приложение ExpressPay доступно в Google Play и Apple store. Пополнить баланс электронного кошелька вы можете также легко, как и баланс своего телефона, с помощью терминалов ExpressPay. Только за 20 дней март этой услугой воспользовалось около 2000 человек.

Оплачивай картой «City Card» не только за проезд, но и за покупки в торговых сетях

Теперь «City Card» обслуживает национальная платёжная система «Корти Милли». Это означает, что в транспортных картах можно активировать банковские функции. С помощью карт «City Card» вы можете не только оплачивать проезд, но и хранить на них деньги, обналичивать их, оплачивать покупки в магазинах и супермаркетах, переводить деньги на карту друга и многое другое. Так как карта привязывается к номеру мобильного телефона, а не к персональным данным, лимит на ней до 2750 сомони. В случае персонализации карты данный лимит снимается.