Со вчерашнего вечера водители пассажирского транспорта столицы перестали брать в салон пассажиров на стоячие места, объясняют они это нежеланием везти их бесплатно.

Водители перестали брать «лишних» пассажиров вчера после обеда, после публикации «АП» - «В Душанбе стоячие пассажиры освобождаются от платы за проезд в общественном транспорте».

В своей первоапрельской шутке мы сообщили, что все пассажиры общественного транспорта города, которые ездят на маршрутках, автобусах и троллейбусах города стоя, освобождаются от оплаты за проезд.

Шутка была воспринята всерьез многими жителями столицы. С этим фактом сегодня столкнулись сами журналисты «АП» по дороге на работу.

- Сегодня на 15-ой линии маршрутки брали людей исключительно в посадочных местах, ссылаясь на то, что все равно они платить не будут. Даже женщины возмущались, что не берут детей в маршрутку, но все равно толку не было, - говорит Мехрангез Турсунзода.

По ее словам, водитель жаловался, что дизель подорожал, и теперь они совсем не смогут покрыть свои расходы.

- Я недолго стояла на остановке, но несколько маршруток мне пришлось пропустить, они подъезжали, и если там не было сидячих мест, кондуктор выпускал людей, но новых не брал: «Бахшиш, намегирем», - говорил он, - рассказывает Саодат Рахими. – А по дороге наш кондуктор даже присел на корточки, чтобы и его не видно было.

Хайдар Шодиев рассказал, что на проспекте Сино в районе Автовокзала ГАИшники останавливали машрутки и проверяли, сколько людей едет внутри.

- Давно такого не видел, - говорит он.

Положен штраф!

Водители маршруток не имеют права брать в салон стоячих пассажиров, об этом говорят правила перевозок пассажиров, утвержденные столичной мэрией.

- Сотрудники столичного ГАИ строго контролируют вопрос, связанный с перегрузом пассажиров в городских маршрутках, а водителей взявших в салон стоячих пассажиров стали штрафовать, - сказал сегодня «АП» вице-мэр Душанбе, курирующий вопросы транспорта Фирдавси Саидзода.

Между тем, по данным УГАИ МВД Таджикистана, водители столичных маршруток, взявшие в салон стоячих пассажиров, могут быть оштрафованы на сумму от 55 до 110 сомони.

Сумма штрафа определяется от количества стоячих пассажиров в салоне маршруток.

Если один и тот же водитель нарушает правила перевозок в течение одного месяца несколько раз, сумма штрафа может быть выше. На сколько, в УГАИ, не сообщили. Но «таких водителей даже могут отстранить от вождения общественного транспорта», - отметил источник.

По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.

На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.

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