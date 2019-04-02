ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» подвел итоги акции «Открой Европу с Mastercard» и выбрал главного победителя. Им стал житель города Душанбе, держатель карты Mastercard Азиз Хакимов, который является одним из клиентов Банка.
Главный приз – тур в Европу на двоих - в торжественной обстановке победителю вручил управляющий директор Казкоммерцбанка Таджикистан Дулат Сарышов.
«Безналичные платежи сейчас являются самой передовой технологией в банковской сфере, которую мы представляли в совместной акции с платежной системой Mastercard», - сказал Сарышов, поздравляя победителя.
По словам Дулата Сарышова, проведенная акция показала, что народ постепенно учится пользоваться POS-терминалами. Кроме того, с наличием терминалов практически не возникнет проблем, так как Казкоммерцбанк Таджикистан является лидером, по количеству установленных POS-терминалов по республике – их количество насчитывает около 700 единиц и эта работа по расширению сети терминалов ведется на постоянной основе.
«Это позволяет не только держателям местных карт, но и иностранным гостям без проблем пользоваться безналичными расчетами, на Западе, например, 90% оплат происходит на безналичной основе. Да и последующие 3 года в стране объявлены годом развития туризма, а наши POS-терминалы принимают любые виды платежных карт международных платежных систем Visa, Mastercard, American Express. А в ближайшее время будут еще подключены China UnionPay, JCB и Diners Club. Проблем с их обслуживанием не должно возникать!», - добавил Сарышов.
«Я, если честно, не ожидал, что стану победителем этой акции, потому что являлся держателем самой обычной карты Mastercard. В один прекрасный день мне позвонили из банка и сказали, что я стал победителем. Тогда я поверил в транспарентность проведения этой акции», - поделился впечатлениями Азиз Хакимов.
На вопрос с кем он планирует поехать по странам Европы, Азиз ответил, что возьмёт с собой свою вторую половину, вместе с которой они давно мечтали увидеть Европу, и теперь их мечта сбылась вместе с Казкоммерцабанк Таджикистан.
В акции приняли участие свыше 500 человек. Её участниками автоматически становились держатели платежных карт MasterCard, которые совершали покупки на сумму от 20 сомони и выше не только в торговых точках, но и в интернете.
Главной целью акции была поддержка инициативы государства по развитию безналичных платежей, а также увеличения количества держателей платежных карт и объемов операций с их использованием.
Акция была разбита на несколько этапов: недели, месяцы и общие итоги. Каждую неделю, победителям промежуточных этапов, которые выбирались генератором случайных чисел, на протяжении 13 недель вручались смартфоны Samsung Galaxy, а по итогам месяца ноутбуки Lenovo. В целом за 13 недель акции победителям было вручено 13 смартфонов и 6 ноутбуков и один сертификат на поездку в Европу на двоих.
Акция проводилась с 17 декабря 2018 по 17 марта 2019 года.
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