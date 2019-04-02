С 5 по 7 апреля состоится гран-при Анталии, в котором выступят пять таджикских дзюдоистов.

На татами выйдут таджикские дзюдоисты Ёкубджон Бокиев, Хайёмиддин Джабборов (весовая категория до 66 кг), Акмал Муродов (до 81 кг), Комроншох Устопириён (до 90 кг) и Саидджалол Саидов (до 100 кг).

Всего в соревновании ожидается выступление 537 спортсменов (330 мужчин и 207 женщин) из 78 государств мира.

Победителям в весовых категориях вручат по $3 тыс., обладатели серебряных медалей получат по $2 тыс. и бронзовых по $1 тыс.

Напомним, таджикский борец Комроншох Устопириён в 2018 году уже выигрывал в гран-при Анталии. Он выиграл золото в международном турнире “Grand-Prix Antalya 2018”, в весовой категории до 90 кг, а в 2017 году там же он занял второе место.

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