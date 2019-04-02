Сегодня ночью после непродолжительной болезни на 102 году жизни ушла всенародно любимая в Таджикистане артистка Мушаррафа Касымова.

Об этом «АП» сообщил министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода.

Прощание с Мушаррафой Орифовной состоится в ее доме, который расположен в районе столичного Дома печати. Она будет сегодня похоронена на столичном кладбище Сариосиё.

Мушаррафа Касымова сыграла во многочисленных театральных постановках, таких как «Свадьба», «Жизнь и любовь», «Мать», «Приказ Кадушоха», «Я написал письмо», «Пик Фудзиямы» и многих других. Снималась в фильмах «Ниссо», «Дохунда», «Мой друг Наврузов», «Встреча в ущелье смерти», «Юность Насреддина» и др.

Ее по праву называют матерью таджикского театра. Подумать только, она родилась в один год с выдающимся педагогом Сухомлинским, с президентом ЮАР Нельсоном Манделой, с русским диссидентом Александром Солженицыным, французским писателем Морисом Дрюоном, президентом Румынии Николае Чаушеску. И, начав играть на сцене еще девочкой, перестала сниматься в кино всего лишь несколько лет назад. К тому же она – живая история нашей страны, по биографии которой можно узнать наше прошлое.

19 декабря 2017 года Мушаррафе Касымовой исполнилось 100 лет. «АП» приводит интервью артистки, которое она давала несколько лет назад.

Домашний музей

Фото из личного архива Мушаррафы Касымовой

Несмотря на свой возраст, она была полна энергии и энтузиазма. Мушарраф-ойти (так привыкли к ней обращаться окружающие) жила вместе со своими внуками в доме на улице Гани Абдулло (в настоящее время все дома на бывшей улице Пионерской (Гани Абдулло) снесены, - прим.ред). По сути, это самая старая махалля столицы, где раньше жили многие из именитых писателей и поэтов, актеров и художников, в свое время перебравшихся сюда из Самарканда, Бухары и Худжанда.

Наше знакомство с ее творчеством начинается в гостиной, которую актриса переоборудовала в семейный музей. На стене висят портреты ее мужа – народного артиста СССР Мухаммаджона Касымова, их сыновей – Фарруха и Хуррама, также известных в стране режиссера и актера, портреты разных лет самой актрисы. В центре красуется фотография, где Мушаррафа Ориповна играет роль 90-летней старушки в картине «Одной жизни мало» Бориса Кимягарова.

- Мне было пятьдесят, а меня загримировали под 90-летнюю старушку, - вспоминала, глядя на фотографию, актриса, - хотя глаза выдавали мою молодость. Гример был из Чехии, и он еще пошутил тогда: «Когда тебе будет 90, ты мне спасибо скажешь». Я тогда громко рассмеялась: «90 лет! Легко сказать». Сегодня я вспоминаю те дни и благодарю Бога, что перешагнула девятый десяток…

Она смотрит на фотографии, на которых запечатлены моменты из спектаклей Театра им. Лахути, которому она посвятила всю свою жизнь, и ее глаза наполняются грустью:

«Из всех этих людей остались только я и Хайри Назарова. Скольких актеров мы за эти годы потеряли». Бережно вытирая от пыли портрет некогда известного худрука Театра им. Лахути Ефима Исаевича Мительмана, она отмечает, что благодаря этому человеку получил развитие таджикский театр и его актеры.

Спрашиваю Мушаррафу Ориповну о ее сегодняшнем дне.

- Я жива благодаря кино и телевидению. Когда я стала пенсионеркой, друг семьи, режиссер Анвар Тураев, посоветовал не сидеть дома сложа руки, а быть активной, у всех на глазах. Много снималась в эпизодах, массовках. Я никогда не отказывалась от приглашений режиссеров и старалась сниматься в кино и телепрограммах до последних нескольких лет. Моя покойная дочь – Гульшан работала монтажером на киностудии «Таджикфильм», и я, когда вышла на пенсию, часто ходила к ней на работу, чтобы просто быть в гуще киношных дел.

- Почему-то, глядя на вас, так и хочется назвать вас матерью…

- Я часто такое слышу от окружающих. Все меня называют матерью, говорят у меня даже такой голос, который должен быть у настоящей матери. Это, наверное, природа наградила… Или судьба. Ведь я играю на сцене матерей с 25 лет. После роли матери в спектакле «Хуррият» («Революция») я получила наибольшую известность. Меня называет матерью даже сам президент страны. Я ему очень благодарна за его заботу, которую он проявляет по отношению ко всем матерям. Как мать, я каждое утро шлю ему свое благословение.

Юная артистка

Мушаррафа Орипова (ее девичья фамилия) родилась 19 декабря 1917 года в махалле Чорраха города Самарканда. Ее отец Орифджон Расули в числе других представителей передовой таджикской интеллигенции был отправлен в 1924 году в молодую столицу таджикской республики – Душанбе.

- Отец работал на даче Совмина в Лучобе, занимался благоустройством. Все эти старые чинары и ёлки возле Института физкультуры привезены из Самарканда и посажены им. В 70-х Лучоб превратили в место захоронения видных государственных деятелей, начиная с Турсун-заде, и, когда умер мой второй сын – заслуженный артист республики Фаррух Касымов – и его похоронили там, я еще про себя подумала: «Как судьба все поворачивает: мой отец благоустроил это место, а сегодня там покоится его известный внук», - рассказывает со слезами на глазах Мушаррафа Ориповна.

Интересно было узнать, что актрисой она стала благодаря своему родственнику - Гани Абдулло, с которым они выросли по соседству и который в будущем стал известным таджикским драматургом. Дети даже выпускали домашнюю газету и организовали домашний театр. Молодой Гани Абдулло писал для этого театра свои пьесы и сам их ставил. Здесь и начала свой путь в большое театральное искусство юная Мушаррафа.

- Когда собиралась взрослые, мы залезали на топчан и пародировали, согласно сценарию, наших близких родственников. Получалось забавно, все громко аплодировали, а мы ходили по кругу и собирали по 20 копеек на мороженое, - с улыбкой вспоминает наша героиня, перелистывая в памяти страницы почти 90-летней давности.

В 1930 году отец перевез семью из Самарканда в Душанбе, а в 1937 году родителей Мушаррафы объявили врагами народа и репрессировали. Через три дня после ареста отца расстреляли. Мушаррафа училась тогда в Ташкентском медучилище. Ей пришлось бросить учебу и вернуться домой - заботиться о своих братьях и сестрах.

При поддержке Гани Абдулло, чтобы прокормить семью, она поступила на работу в Драмтеатр им. Лахути. В этом театре Мушаррафа встретила будущего мужа – первого таджикского драматурга Абдулхака Усмонова, сына преподавателя медресе в Самарканде. Вскоре они поженились.

Встреча со Сталиным

В 1941 году в Москве проходила первая декада литературы и искусства Таджикистана. В составе труппы драмтеатра Мушаррафа Ориповна поехала в Москву. Она рассказывает:

- Я долгие годы не видела своего старшего брата Иззата Расулова, который жил и работал в Киеве. Узнав о том, что я в Москве, брат специально приехал повидать меня, - рассказывает Мушарраф-ойти. - На следующий день в Кремле должен был состояться банкет в нашу честь, все получили приглашения, кроме меня. Мне было обидно, что меня до сих пор считают дочерью врага народа. Муж в знак солидарности заявил, что тоже не пойдет на торжество.

Я сидела и плакала, когда приехал брат и узнало случившемся. Он куда-то уехал и через два часа вернулся с приглашением на мое имя. Так я попала на торжественный прием первого секретаря ВКП(б) СССР Иосифа Сталина.

В большом кремлевском зале собралось много народу. Присутствующие во все глаза смотрели на Иосифа Виссарионовича, сидящего рядом с ведущим актером нашего театра Мухаммаджоном Касымовым, который за исполнение главной роли в спектакле «Отелло»по приказу Сталина был представлен к званию народного артиста СССР.

Я сидела рядом с мужем, держа в руках фотографию нашей маленькой дочки Гульшан, и неотрывно смотрела совсем в другую сторону: неподалеку сидела легенда советского кино 30-х годов Любовь Орлова вместе с «героем-любовником» популярных фильмов того периода Андреем Абрикосовым. Вдруг муж шепнул мне,чтобы я посмотрела назад.

Это был великий военачальник Буденный, который, как мне потом сказали, даже сражался с басмачами. Он увидел фотографию у меня в руке и спросил: «Это ваша сестренка?», и когда я ответила, что это наша дочь, он удивился: «Ты же сама ребенок, когда же вы успели?». Я тогда была очень худенькой, с мелко заплетенными косичками, поэтому показалась ему девочкой. Узнав от мужа, что я поклонница таланта Орловой, Буденный познакомил меня с ней, а та, в свою очередь, долго восхищалась моими длинными волосами.

Именно на той встрече в Кремле Сталин произнес свою историческую речь о древнем таджикском народе, называя нас венценосцами…

Судьба

Мушаррафа была беременна вторым ребенком, когда мужа забрали в армию. А совсем скоро началась Великая Отечественная война. В 1942 году Абдулхак Усмонов геройски погиб на войне. Он так и не узнал, что у него родился сын Мумтоз, который в будущем стал ученым-востоковедом.

Так получилось, что через несколько лет судьба свела ее с известным актером и худруком театра Мухаммаджоном Касымовым. У него от первого брака было трое детей, у нее – двое, совместно они родили еще четырех детей - Джамхура, Фарруха, Хуррама и Сулхию. Джамхур жил и работал в Чебоксарах, в Российской Федерации, Фаррух – известный таджикский режиссер, директор театра «Ахорун» (обоих, к сожалению, уже нет в живых), Хуррам – ведущий актер в Липецком театре, а дочь Сулхия – по образованию русский филолог.

Самая народная

Я была удивлена, когда узнала, что у Мушаррафы Касымовой нет звания народной артистки республики, хотя многие уверены в обратном. Официально она носит звание заслуженной артистки, которое получила почти в пенсионном возрасте.

- Народной меня назвал сам народ, - объясняет Мушаррафа Ориповна. – Видимо,потому, что я всегда была ближе к простому народу, много разъезжала со спектаклями по селам и районам, выступала в клубах и на пастбищах, когда именитые артисты играли классику…

Она считает, что сполна одарена почестями. На ее груди красуется множество орденов и медалей, но больше всего актриса дорожит орденом «Шараф», которым ее наградил президент страны Эмомали Рахмон. Власти не забывают поздравить ее по случаю каждого праздника.

Деятели культуры в гостях у 100-летней Мушаррафы Касымовой Фото: Минкультуры РТ

Мушаррафа Касымова гордится своей семьей, где двое – ее муж Мухаммаджон и сын Фаррух – носили звание народного артиста и трое – она сама и ее невестки – известный в республике диктор телевидения Мунаввара Усмонова и нынешний директор театра «Ахорун» актриса Сабохат Касымова – имеют звание заслуженного артиста Таджикистана. У нее много внуков, правнуков и даже праправнуков, которые ее очень любят и ценят. Разве это не материнское счастье?

Секрет

Каждое утро у Мушаррафы Ориповны начинается с гимнастики. Несколько лет назад она случайно упала и сломала бедро. Полгода лежала пластом в гипсе. Потом поставила себе цель – выздороветь и, благодаря ежедневным упражнениям, снова стала ходить. «Чтобы быть в хорошей, подтянутой форме, необходимо тренировать мышцы», - убеждена она. Также для здорового образа жизни актриса советует есть побольше овощей и фруктов и как можно реже употреблять мясо, «которое старит человека».

Когда я попросила мою героиню поделиться секретом долголетия, она улыбнулась в ответ:

- Надо любить жизнь!

Коллектив медиахолдинга "Азия-Плюс" выражает искреннее соболезнование родным и близким заслуженной артистки Таджикистана Мушаррафы Касымовой!