Определенная часть Душанбе сегодня, 2 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах С. Айни, Бинокорон, 1 мая, Сохили, Дехоти, Мирали, Ушакова, Возех, Н.Карабаева, Якачинарская, Борбада, а также в микрорайонах Якатут и Восточные холмы.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

В энергохолдинге «Барки Точик» отключения объясняют то профилактическими работами, то недобросовестностью потребителей, которые не хотят платить за свет.

Что недавно заявил «Барки Точик»?

«Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате», - говорилось в распространенном 29 марта в связи с дефицитом электроэнергии обращении «Барки точик».

Отмечалось, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 млрд сомони (более $106 млн).

«В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определенной степени невозможным», - подчеркивалось в обращении.

Что, вероятно, происходит на самом деле?

Сотрудники энергосетей в регионах сообщали потребителям, что отключения электроэнергии связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

По официально неподтвержденным данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергией, работает на притоке реки Вахш, запасы в водохранилище давно исчерпаны.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

Такое решение, по данным экспертов, было принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.