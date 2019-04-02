АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Во всемирный день осведомления об аутизме, который отмечается сегодня ОО "Ирода" и American Space Dushanbe организует "Показ под инклюзивным небом" и дебаты, посвященные теме "Аутизм - путь взросления, что дальше....". Состоится показ фильма «Рай океана» в Американском уголке Душанбе по адресу ул. Толстого, 66! ВХОД СВОБОДНЫЙ

- Стартует турнир по теннису среди юношей до 14 лет «Khujand Cup» в Согдийской области

- В Душанбе начнется финальный этап чемпионата РТ по боксу.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –2 АПРЕЛЯ

Международный день детской книги.

1996 - вышел в свет первый информационно-аналитический бюллетень «Азия-Плюс».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –2 АПРЕЛЯ

1935 – Родился культуровед, заслуженный работник Таджикистана Зайниддин Хакимов.

1958 – Родился заслуженный актер театра и кино Таджикистана Лутфулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.11-16 тепла, по ВГБАО ночью 7-12 мороза, местами до 15-20 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем

По районам республиканского подчинения – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 20-25 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА ЗА МАРТ 2019 ГОДА

1 марта – Милиция Душанбе в течение нескольких часов смогла задержать молодого человека, который вечером в центре Душанбе жестоко избил девушку – свою возлюбленную.

3 марта – На таджикско-узбекской границе открылся новый КПП «Бабатаг»: он соединил таджикский Гиссар и узбекский Узун.

4 марта – Эмомали Рахмон освободил от должности секретаря Совета безопасности Абдурахима Каххарова и назначил на этот пост Махмадали Ватанзода. На его место был назначен бывший Омбудсмен Зариф Ализода;

- Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением потребовала от мобильных операторов установить стоимость 1 Мб Интернета в размере не менее 5 дирамов, а минуту международных звонков, включая NGN-связь, не менее 1 сомони без учёта налогов.

5 марта – Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали избран членом Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia).

6 марта – Мэр Душанбе Рустам Эмомали провел встречу с руководителями букмекерских компаний столицы и запретил пускать туда детей до 18-ти.

7 марта – Таджикистанцы запустили флешмоб в соцсети Фейсбук против повышения стоимости на мобильный интернет;

- Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение о предоставлении льгот фабрике «Амири» на 10 лет: фабрика будет освобождена от выплат НДС, таможенных пошлин и налога на прибыль.

11-15 марта – В Душанбе прошла акция «Дни ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира».

12 марта – МВД Таджикистана презентовало образцы новой формы таджикской полиции;

- Проект комплекса «Независимость и свобода», подготовленный творческой группой главного управления по архитектуре и градостроительству столицы под руководством мэра Рустама Эмомали, признан победителем конкурса;

- Новый председатель Горно-Бадахшанской автономной области обратился к выходцам из ГБАО, проживающим за пределами страны, с просьбой помочь в развитии региона.

13 марта – В результате стычек на исфаринском участке таджикско-кыргызской границы погиб местный житель – 43-летний педагог из Чоркух Хусейн Хакимов. Еще пятеро жителей села Ходжа Аъло, джамоата Чоркух Исфары были ранены со стороны киргизов.

14 марта – Погрануправление ГКНБ Таджикистана назвало сложной обстановку на таджикско-киргизской границе и обвинило соседнюю страны в конфликте.

15 марта – Президент Эмомали Рахмон принял верительные грамоты 9 новоназначенных послов зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.

18 марта – Завершились переговоры делегаций Таджикистана и Кыргызстана по границе во главе с заместителями премьер-министров двух стран по инциденту на границе, в результате которого двое граждан Таджикистана погибли, около 30 получили ранения в результате столкновений с гражданами и пограничниками соседнего Кыргызстана;

- Новоназначенный посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм провел свою первую встречу с журналистами.

19 марта – Эмомали Рахмон дал официальный старт деятельности совместного таджикско-турецкого завода «AKIA AVESTO» по сборке автобусов марки «AKIA» в Душанбе;

- Эмомали Рахмон встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который приехал в Таджикистан с рабочим визитом.

20 марта – Президент в ходе своего рабочего визита в город таджикских энергетиков даст старт проекту реабилитации Нурекской ГЭС.

21 марта – В Душанбе впервые прошел карнавал в честь Навруза, в котором приняли участие около 30 тысяч человек.

22 марта – Президент Таджикистана провел телефонный разговор со вступившим в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

23 марта – 19-летний Кабир Кабиров, сын владельца душанбинского рынка «Султони Кабир» Аваза Кабирова, находясь за рулем автомашины «Лексус-450 на проспекте Рудаки в центре столицы попал в автокатастрофу, которая унесла жизни двух пассажиров: против него возбуждено уголовное дело, он помещен в СИЗО.

24 марта – Спортсмены Таджикистана завоевали бронзовые медали на Кубке мира по самбо памяти Анатолия Харлампиева в Москве.

25 марта – Музей Гурминджа стал обладателем Премии Ага Хана в области музыки 2019 года.

26 марта – На почтово-курьерском рынке Таджикистана появилась первая частная служба - «Почтаи Аср», которая оказывает широкий спектр услуг - от доставки посылок до грузоперевозок в более чем 250 стран мира.

27 марта – В Душанбе прошло заседание правительства.

28 марта – По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны декан факультета исламоведения и сотрудник центра тестирования Исламского университета Таджикистана.

29 марта – Эмомали Рахмон выехал с рабочим визитом в Согдийскую область;

- На сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана глава ГБАО Ёдгор Файзов единогласно избран вице-спикером верхней палаты парламента республики;

- В матче за Суперкубок Таджикистана по футболу столичный «Истиклол» одержал победу над серебряным призером чемпионата Таджикистана прошлого сезона «Худжандом» и в 8-й раз стал обладателем Суперкубка Таджикистана.

30 марта – Президент открыл флагштоки в Бустоне, Гулистоне, Спитамене.