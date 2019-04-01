Российский лейбл звукозаписи и продюсерская компания Black Star, которые принадлежат рэперу и музыкальному продюсеру Тимати, предложил спеть небольшой фрагмент в новой музыкальной композиции Тимати «Вы не верили».
Песня российского рэпера автобиографичная – Тимати расскажет о том, как пробивал себе дорогу в жизни. Возможно, в истории Кадама Курбона он увидел себя.
Такой музыкальный дуэт стал возможен по воле случайности.
Выяснилось, что во время съемок очередного выпуска музыкального шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, в котором принимал участие душанбинец Кирилл Медников, за кулисами между ним и Тимати завязалась беседа. Продюсер проекта «ПЕСНИ» захотел больше узнать о Таджикистане.
"Не помню как, но во время беседы речь зашла о Кадами Курбоне. Я рассказал, что он стал первым таджикским певцом, которого на Youtube посмотрели больше 3 миллионов раз, хотя у него нет музыкального образования, да и вообще он далек от всех эстрадных стандартов", - рассказал нам Медников ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.
Российскому рэперу стало интересно на него посмотреть, так что Кирилл показал ему пару роликов. Через две недели Тимати связался с Кириллом, чтобы тот посодействовал знакомству с новой звездой таджикской эстрады.
Подробности сделки пока неизвестны.
Cегодня весь мир отмечает День смеха - мы не исключение.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Душанбе ғарқи лола шуд
Дар куҷо хондани намоз ҷоиз нест?
Дастгирии Кумитаи андоз аз қиматшавии интернет. Лекин он ҳоло гарон нашудааст
Бо Tcell ба сайру саёҳат бидуни фикр дар бораи роуминг!
Бег Сабур корбарони Фейсбукро ба ҷустуҷӯи асари “Марги судхӯр” водор намуд
Ҳукумат андозу ҷаримаҳои онро ба маблағи 1,5 млн. доллар мебахшад
Сарвазирони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар Тирмиз вомехӯранд
Боздошти тоҷикистониён дар Олмон ба гумони терроризм
Эмомалӣ Раҳмон дар шимоли Тоҷикистон парчамҳои нави давлатиро барафрохт
"Солиму босаводон даъват шаванд". Оғози маъракаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста