В районе Спитамен сегодня запустили новый цех по производству масла.
В 2015 году местный предприниматель Даврон Ахмедов создал предприятие по переработке хлопка, мощностью 20 тысяч тонн в год. Теперь после получения чистой прибыли предприниматель возвел рядом с предприятием цех по производству масла.
В новом цехе, мощность обработки которого составляет 65 тонн сырья в сутки, работают 25 человек. Здесь из льна, рапса, чернушки и семян подсолнуха производится масло, которое считается импортозамещающей продукцией.
Производственная линия состоит из паровых котлов, цеха по очистке масла и упаковке. Растительное масло разливается в 2-х, 3-х и 4-хлитровую посуду и вывозится на рынки района Спитамен и Худжанда. Оборудование цеха закуплено у российских и китайских компаний.
Хлопок на предприятии поставляется из хлопкосеющих хозяйств городов и районов области.
При новом предприятии Эмомали Рахмон также ознакомился с деятельностью ОАО «Нексигол».
В 2009 году в ходе рабочей поездки в Согдийскую область в районе Спитамен глава государства открыл первый агромагазин и дал поручения руководству района выделить земли отечественным компаниям для активизации работ и содействия в развитии сферы садоводства и сельского хозяйства.
Тогда «Нексигол» было выделено 5 гектаров земли, где в настоящее время возведён интенсивный сад и будут выращены несколько видов яблок и персиков.
Для эффективного использования между грядками сеют землянику, капусту, помидоры, перец и кукурузу.
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