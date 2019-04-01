Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.
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Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.
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Душанбе ғарқи лола шуд
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Кулли ахбор
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Зафарчон8
И где же результат? В сфере образования полный провал. Доказательство это плагиат на уровне "профессоров" и "докторов" которых уже по счету 42 или 43. В сельском хозяйстве намного хуже. Даже проблемы питьевой воды не решено и накапливается уже сколько лет. Энергетику уже видим на примере лимитов, барки точик все повесил на шею народа. А между тем долги страны расчет как на дрожжах. Налоговик не справляется и хочет еще побольше доит народ чтобы насытить аппетит воров. Куда уходят столько денег? Можно читать хоть тысячи страниц отчета но на деле в реальной жизни ничего нет. Все рушиться. Вопрос думаю надо немного по другому сформулировать: Куда воруют эти деньги?