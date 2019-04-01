По подозрению в участии в разборке со стрельбой, которая произошла в Бохтаре в середине марта, задержаны 14 человек.

Как сообщил «АП» источник в правоохранительных органах Хатлонской области, по факту стрельбы вечером 17 марта возбужденно уголовное дело по статям 195 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 3 статьи 237 (хулиганство) УК РТ.

Источник также сообщил, что среди задержанных начальник уголовного розыска ОМВД города Бохтар Довар Солехов и его брат Масрур Солехов - руководитель одного из подразделений Минтранспорта в Бохтарском регионе Хатлонской области. Также задержаны члены одной семьи - 4 братьев Султоновых, жители города Сарбанд.

Про других задержанных, а также почему произошла ссора, источник не сообщил.

Между тем, другой источник «АП» в судебной системе сообщил, что в рамках данного уголовного дела к уголовной ответственности привлечены 16 человек, из которых 13 находятся в СИЗО, а еще 3 пока находятся на лечении в связи с получением травм различной степени.

Оба источника добавили, что для расследования данного инцидента создана следственная группа из числа сотрудников прокуратура, милиции и ГКНБ под руководством Генпрокуратуры страны.

Напомним, вечером 17 марта ссора между двумя группами в районе рынка «Ходжи Шариф» города Бохтара переросла в драку со стрельбой. Ссора началась якобы из-за денежных долгов. Каких именно, не сообщается.

В результате один из участников разборки – местный житель Бахтовар Саъдуллоев - получил ранение в живот.

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