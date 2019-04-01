В Таджикистане надеются на привлечение дополнительных инвестиций в размере около $300 млн в горно-металлургическую отрасль республики.
«Объем инвестиций в горно-металлургические проекты в ближайшие пять лет должны составить 2,73 миллиарда сомони», - говорится в одобренной правительством страны Программе развития цветной и черной металлургии в РТ на период до 2025 года.
Отмечается, что это могут быть собственные или привлеченные средства, исключая бюджетное финансирование.
Ожидается, что дополнительное инвестирование будет направлено в СП «Таджикско–Китайская горнопромышленная компания», СП «Зарафшон», «Адрасманский горно-обогатительный комбинат», Металлургическую компанию «Анзоб», компании «Талко Гольд», «Броадтек Таджикистан Майнинг Инвестмент лимитед» и др.
Дополнительные финансовые вливания помогут этим предприятиям модернизировать действующие и ввести в строй новые мощности, а также разработать новые месторождения.
Горно-металлургическая отрасль является одной из главных отраслей, за счет которой правительство Таджикистана намеревается обеспечивать развитие экономики страны и повышать ее экспортный потенциал.
В настоящее время цветная металлургия в Таджикистане представлена производством первичного алюминия, металлического свинца и сурьмы, концентратов свинца и цинка, сурьмы, меди и свинцово-серебряных.
Cвинец и цинк добывают в месторождении «Зарнисор», «Пайбулок» и «Северный Зарнисор», сурьму в «Джижикрут», свинец и серебро в месторождении «Восточный» и «Западный Конимансур». Планируется освоение месторождений сурьмы и золота «Кончоч» (Скальное), сурьмы «Туркпарида», вольфрама «Майхура», олова «Мушкистон» и «Пасируд».
Чёрная металлургия занимает в экономике республики более скромное место, чем цветная металлургия. Тем не менее, власти считают, что данная сфера может вносить заметный вклад в развитие отечественной экономики.
Доля горнорудной отрасли в промышленности республики за последние 18 лет выросла с 1% (в 2000 году) до 24,8% (в 2018 году).
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