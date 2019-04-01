В следующем году в Душанбе откроется академия мадридского «Реала», которую Королевский клуб создаст в сотрудничестве с местным клубом «Истиклол», информируют наши источники в клубе.
Как сообщили «АП» сегодня ПЕРВОГО АПРЕЛЯ в пресс-службе клуба, планируется набор 300 талантливых юношей со всей республики, которые будут тренироваться по той же системе, что и их испанские ровесники в Мадриде.
Возглавит академию бывший игрок «Истиклола» Дильшод Восиев.
Отметим, что именитый экс-игрок «Реала» Рауль Гонсалес на сегодняшний день приехал в Таджикистан и начал знакомиться с тренерским составом ФК «Истиклол».
По сообщению пресс-службы клуба, академия «Реала» будет базироваться на Центральном республиканском стадионе, и будет тесно взаимодействовать с академией «Истиклола» в Алмосы.
Курс лекции для тренеров «Истиклола» и его академии будут читать бывшие игроки «королевского» клуба Фернандо Йерро, Икер Касильяс, Мичел и другие.
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