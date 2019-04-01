«Узбекистан готов принять переговоры, если талибы готовы напрямую поговорить с афганским правительством», - сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани в воскресенье, 31 марта, в Кабуле.

Стороны обсудили мирный процесс, региональные связи, инфраструктурные проекты и экономические связи между двумя странами, сообщает Tolonews.

«Отношения между двумя странами лучше, чем когда-либо, - сказал Камилов. - Реализация совместных инфраструктурных проектов между Афганистаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему укреплению связей».

Делегация Узбекистана объявила о своей поддержке усилий афганского правительства.

Президент Гани высоко оценил роль Узбекистана в Афганистане, особенно в реализации экономических и инфраструктурных проектов, согласованных между двумя странами во время его визита в Самарканд в декабре 2017 года.

Соглашения, подписанные во время визита Гани в Узбекистан, включают двустороннее соглашение о сотрудничестве и 20 других соглашений в различных областях, включая экономику, транзит, безопасность, электроэнергию, сельское хозяйство, здравоохранение и высшее образование.

Гани сказал, что основное внимание уделяется расширению совместного сотрудничества в регионе и что это создаст стабильность в регионе.

Он приветствовал готовность Узбекистана к проведению мирных переговоров и сказал, что Самарканд является совместным культурным наследием двух стран.

По сообщению президентского дворца, официальные лица Афганистана и Узбекистана подпишут соглашения о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, текстиля, обмена информацией о таможне и безопасности.

Делегация Узбекистана также встретилась с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и обсудила двусторонние отношения, региональные вопросы, безопасность, мирный процесс и усилия по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении Совета национальной безопасности.

На встрече с Мохибом Камилов сказал, что Узбекистан поддерживает мирный процесс под руководством правительства Афганистана и что страна готова принять любую встречу по установлению мира в Афганистане.

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