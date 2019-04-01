У таджикистанцев скоро будет своя социальная сеть «BEGbook», об этом «АП» сообщили в Службе связи при правительстве Таджикистана.

По словам источника, эту сеть создали студенты, увлекающиеся программированием под личным контролем Бега Сабура, главы Службы связи.

«Главная цель создания новой сети - отказ от чуждых для нас социальных сетей, как Facebook и Одноклассники. Наша сеть, в отличие от них, будет приносить доходы в бюджет нашей страны», - сообщил источник в СС сегодня, ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.

Тем временем, Бег Сабур в коротком интервью «АП» подтвердил создание таджикской соцсети и сообщил, что доступ к ней будет совершенно бесплатным.

«Я уже подготовил распоряжение, согласно которому все интернет-провайдеры и мобильные операторы должны будут обеспечить бесплатный доступ к этой сети на большой скорости. Доступ к этой сети никогда не будет блокироваться», - сообщил он.

Бег Сабур

По его словам, кроме основных функций, в BEGbook будет раздел библиотеки, где будут собраны книги для внутреннего размышления, в том числе по «конкретному бизнесу».

«В первых, мы откажемся от чужих соцсетей, которые не платят налоги. Во вторых, мы создадим национальную сеть с нашими интересами. И наконец, мы больше не будем искать владельцев нынешних социальных сетей, чтобы они навели порядок», - отметил Бег Сабур.

Он сообщил, что также сейчас идет разработка проекта таджикского мессенджера по имени «BEGsApp».

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