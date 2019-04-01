У таджикистанцев скоро будет своя социальная сеть «BEGbook», об этом «АП» сообщили в Службе связи при правительстве Таджикистана.
По словам источника, эту сеть создали студенты, увлекающиеся программированием под личным контролем Бега Сабура, главы Службы связи.
«Главная цель создания новой сети - отказ от чуждых для нас социальных сетей, как Facebook и Одноклассники. Наша сеть, в отличие от них, будет приносить доходы в бюджет нашей страны», - сообщил источник в СС сегодня, ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.
Тем временем, Бег Сабур в коротком интервью «АП» подтвердил создание таджикской соцсети и сообщил, что доступ к ней будет совершенно бесплатным.
«Я уже подготовил распоряжение, согласно которому все интернет-провайдеры и мобильные операторы должны будут обеспечить бесплатный доступ к этой сети на большой скорости. Доступ к этой сети никогда не будет блокироваться», - сообщил он.
По его словам, кроме основных функций, в BEGbook будет раздел библиотеки, где будут собраны книги для внутреннего размышления, в том числе по «конкретному бизнесу».
«В первых, мы откажемся от чужих соцсетей, которые не платят налоги. Во вторых, мы создадим национальную сеть с нашими интересами. И наконец, мы больше не будем искать владельцев нынешних социальных сетей, чтобы они навели порядок», - отметил Бег Сабур.
Он сообщил, что также сейчас идет разработка проекта таджикского мессенджера по имени «BEGsApp».
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость27
Классная шуточками к 1 Апреля!!! АП, респект!!!
Socrat1
Зачем мелочится. Лучше придумать своё государство - Бегистан
Критик1
BEG - от имени главы СС что-ли?
Дилдозавр1
Вау супер. Когда уже можно будет зарегистрироваться. Тем более трафик жрать не будет. Давно пора было
Справедливости ради2
Чтобы и тут контролироваои нашу личную жизнь ?
Центральная Азия2
Ойёй... вот это мракобесие! А название то)
Abdurahman 2
Если он останется на должности то ждите суда АП
🤣🤣🤣
ЦукерБеГ2
Брааааво!!! Бега-в президенты 2020!!!
Фаррух2
Смешно!!!!
Москова 2
BEG в переводе с англ. - умолять.
Ну и название
Майор2
А студенты Програмисты "Доброволтсы" из БЕГоғил (BEGoogle) уже изобрели нашу криптовалюту BEGoin?
Abdurahman 2
🤣🤣🤣no comment! Даже не знаю что написать.
Вот шуточка от АП.
DA2
Все данные будут у государства
И если кто то скажет плохое или комментария/пост не понравиться чиновникам сразу же будут удалять.
А этот Бег Сабур не понимает что Facebook глобальная сеть и отдельным лицам Facebook приносит больше ценностной чем сеть которая говорится в статье.
А информацию и возможности у Facebook больше чем у других аналогах.
А сколько вложили?, насколько этот сеть будет быстрой и где будут хранятся эти данные?, у кого будет доступ к данным пользователей?,……
Alijon2
Надеюсь это шутка!!!!
Rajabali2
BgiBega))))
Гость3
Азиаты зачёт))) спасибо посмеялся.с 1 апреля вас)
Tajik3
Ахахаха😂🤣