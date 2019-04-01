Исламский центр Республики Таджикистан на своем официальном сайте опубликовал обращение к населению страны, где указал на неподходящие места для совершения намаза.

«Намаз является священным и великим обращением к Богу, и в этой связи Ислам, особенно ханафитское толкование религии, запрещает совершать намаз в нечистых и грязных местах», – говорится в обращении.

«Намаз должен совершатся в мечети, в чистых местах, а не на тротуарах и в общественных местах», – подчеркивает Совет улемов Исламского центра и призывает мусульман республики соблюдать культуру и этику посещения мечети и участия в пятничной молитве и других молитвах.

Совет улемов ссылается на хадис, переданный от Абдуллоха ибни Умара: «Посланник Аллаха (с) запретил совершать намаз в семи местах: на мусорной куче, на скотобойне, на кладбище, посреди дороги, в бане, у водопоя верблюдов и на крыше Каабы».

Итак, Исламский центр, ссылаясь на источники ханафитского толкования, советует не совершать намаз в следующих местах: напротив огня и очага, где тлеет огонь, на оскверненных местах, в бане, на тротуарах, тропинках и кладбищах.

В Таджикистане действует 3973 религиозных учреждений. Из них 3528 пятикратных мечетей (для ежедневной молитвы), 326 – пятничных мечетей, 48 центральных пятничных мечетей, три Исмаилитских центра, 67 неисламских религиозных объединений.

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