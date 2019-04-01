В какую сторону направлены стратегические ориентиры государств Центральной Азии, как им развивать отношения с соседями и крупными державами?
Эти и другие проблемы региона обсудили эксперты на состоявшейся в Душанбе международной научной конференции «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество».
Центр геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета совместно с Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан в пятницу, 29 марта, провел Международную научную конференцию «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество».
- Страны Центральной Азии сегодня переживают нелегкий путь развития, интеграции с остальными государствами региона, мира, - напомнил в своей приветственной речи посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
По его словам, Россия с первых дней образования независимых государств в Центральной Азии поддерживала с ними тесные связи.
"Наша страна по-прежнему остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Таджикистана. Активно и стабильно развиваются экономическое, культурно-гуманитарное, образовательное, военное и военно-техническое взаимодействие. Россия заинтересована в совместной работе в области энергетики, поставке из Таджикистана сельхозпродукции, на территории Российской Федерации трудятся тысячи таджикских трудовых мигрантов, которые вносят значительный вклад в экономику республики. Конечно же, нам есть к чему стремиться – это и активизация торгово-экономических связей, и увеличение товарооборота, расширение культурных связей и многое другое".
Важно найти баланс
Как отметили в своих выступлениях на конференции некоторые эксперты, в начале ХХI в. в постсоветской Центральной Азии все еще продолжаются трансформационные процессы, затрагивающие изменения в политической структуре, в экономике, в культуре.
Продолжается процесс становления государственности и во внешней политике: государства региона все более четко руководствуются своими национальными интересами и стремятся развивать экономическую дипломатию.
- Вместе с тем, Центральная Азия становится тем политическим полем, в котором ведут свою игру крупные мировые игроки – Россия, США, Китай, - сказал в своем выступлении завкафедрой международных отношений Таджикского национального университета, профессор Раймалихон Нуриддинов.
По словам эксперта, на современном этапе геополитическую ситуацию в Центральной Азии определяют следующие факторы: сохраняющийся конфликтный потенциал в Афганистане; столкновение интересов ведущих государств мира, где в их двусторонних отношениях идет поиск баланса интересов в регионе; нерешенные проблемы между самими центральноазиатскими республиками (этнотерриториальные, пограничные, межэтнические и т.д.).
- Государства Центральной Азии в настоящее время не обладают достаточными экономическими и другими ресурсами, чтобы оказать решающее влияние на политические события в регионе. В этих условиях для стран Центральной Азии важно найти баланс для реализации своих национальных интересов, - считает ученый.
Рогун и семь внешних факторов развития Таджикистана
Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии, активно ищет наиболее эффективные пути своего развития.
Этой цели направлена в частности, «Национальная стратегия развития Таджикистана (НСР) до 2030 года», напоминает глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов.
Эксперт называет следующие факторы, которые, по его мнению, способствуют дальнейшей успешной реализации этой стратегии в условиях стыковки с другими международными стратегиями:
I. Внутренний фактор - успешное продолжение строительства Рогунского гидроузла - кровеносной артерии национальной экономики
II. Внешний фактор - оптимальная стыковка НСР (до 2030) с международными стратегиями:
1. Российский проект - Евразийский Экономический союз (ЕАЭС);
2. Китайский экономический мегапроект «Пояс шелкового пути»;
3. Индийский «ход конем» в Центральную Азию в рамках крупного инфраструктурного проекта «Юг-Север»;
4. Наследие американского проекта «Большая Центральная Азия»;
5. Стратегия ЕС по отношению Центральной Азии (новая 2019- 2024 гг.);
6. Союз персоязычных государств (РТ, ИГА и ИРИ)
7. Проект тесной Центральноазиатской кооперации.
Российский проект ЕАЭС имеет большой, бесспорный выигрыш для трудовых мигрантов Таджикистана, однако, по мнению местных экспертов, есть некоторое несоответствие с точки зрения национальных интересов страны, отметил политолог.
Это, по его мнению, прежде всего, периферийное местонахождение Таджикистана в составе ЕАЭС, большая вероятность появления препятствий для выхода на южном направлении, к портам Индийского океана (через Афганистан, Иран и Пакистан) а также для сбыта таджикской электроэнергии в странах Южной Азии.
Поэтому, по мнению Мамадазимова, необходимо изучить вопрос не вхождения, а создания свободного рынка между РТ и странами ЕАЭС.
Включение Таджикистана в китайский проект «Пояс, путь», как отмечает эксперт, поможет созданию в стране множества совместных производственных предприятий с участием китайской стороны.
- Это, в свою очередь, способствует успешной реализации основного требования НСР - превращения Таджикистана из аграрной в индустриально-аграрную страну.
Вместе с тем, среди населения и экспертного сообщества есть опасения, что чрезмерная зависимость от китайских инвестиций может привести к потере суверенитета, - напоминает политолог.
Проекты США и ЕС по созданию «Большой Центральной Азии», Союз персоязычных государств, проект тесной Центральноазиатской кооперации также способны дать сильный толчок в развитии стран региона.
- У всех проектов есть свои неоспоримые плюсы и некоторые недостатки, - говорит Мамадазимов. - Мы должны со всей серьезностью, ответственностью для страны, для будущего поколения изучить эти пути и выбрать наиболее приемлемые для нас направления для развития. При этом нужно действовать более энергично, чтобы в итоге не оказаться в роли аутсайдеров.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Душанбе ғарқи лола шуд
Дар куҷо хондани намоз ҷоиз нест?
Дастгирии Кумитаи андоз аз қиматшавии интернет. Лекин он ҳоло гарон нашудааст
Бо Tcell ба сайру саёҳат бидуни фикр дар бораи роуминг!
Бег Сабур корбарони Фейсбукро ба ҷустуҷӯи асари “Марги судхӯр” водор намуд
Ҳукумат андозу ҷаримаҳои онро ба маблағи 1,5 млн. доллар мебахшад
Сарвазирони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар Тирмиз вомехӯранд
Боздошти тоҷикистониён дар Олмон ба гумони терроризм
Эмомалӣ Раҳмон дар шимоли Тоҷикистон парчамҳои нави давлатиро барафрохт
"Солиму босаводон даъват шаванд". Оғози маъракаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat4
Для России нужны рабы
Персей 4
Таджикистан маленький кишлак и раб России, пока Россия позволяет дышит и существует.