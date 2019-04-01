В какую сторону направлены стратегические ориентиры государств Центральной Азии, как им развивать отношения с соседями и крупными державами?

Эти и другие проблемы региона обсудили эксперты на состоявшейся в Душанбе международной научной конференции «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество».

Центр геополитических исследований Российско-Таджикского (Славянского) университета совместно с Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан в пятницу, 29 марта, провел Международную научную конференцию «Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы реализации, международное сотрудничество».

- Страны Центральной Азии сегодня переживают нелегкий путь развития, интеграции с остальными государствами региона, мира, - напомнил в своей приветственной речи посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, Россия с первых дней образования независимых государств в Центральной Азии поддерживала с ними тесные связи.

"Наша страна по-прежнему остается ведущим торговым и инвестиционным партнером Таджикистана. Активно и стабильно развиваются экономическое, культурно-гуманитарное, образовательное, военное и военно-техническое взаимодействие. Россия заинтересована в совместной работе в области энергетики, поставке из Таджикистана сельхозпродукции, на территории Российской Федерации трудятся тысячи таджикских трудовых мигрантов, которые вносят значительный вклад в экономику республики. Конечно же, нам есть к чему стремиться – это и активизация торгово-экономических связей, и увеличение товарооборота, расширение культурных связей и многое другое".

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Важно найти баланс

Как отметили в своих выступлениях на конференции некоторые эксперты, в начале ХХI в. в постсоветской Центральной Азии все еще продолжаются трансформационные процессы, затрагивающие изменения в политической структуре, в экономике, в культуре.

Продолжается процесс становления государственности и во внешней политике: государства региона все более четко руководствуются своими национальными интересами и стремятся развивать экономическую дипломатию.

- Вместе с тем, Центральная Азия становится тем политическим полем, в котором ведут свою игру крупные мировые игроки – Россия, США, Китай, - сказал в своем выступлении завкафедрой международных отношений Таджикского национального университета, профессор Раймалихон Нуриддинов.

По словам эксперта, на современном этапе геополитическую ситуацию в Центральной Азии определяют следующие факторы: сохраняющийся конфликтный потенциал в Афганистане; столкновение интересов ведущих государств мира, где в их двусторонних отношениях идет поиск баланса интересов в регионе; нерешенные проблемы между самими центральноазиатскими республиками (этнотерриториальные, пограничные, межэтнические и т.д.).

- Государства Центральной Азии в настоящее время не обладают достаточными экономическими и другими ресурсами, чтобы оказать решающее влияние на политические события в регионе. В этих условиях для стран Центральной Азии важно найти баланс для реализации своих национальных интересов, - считает ученый.

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Рогун и семь внешних факторов развития Таджикистана

Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии, активно ищет наиболее эффективные пути своего развития.

Этой цели направлена в частности, «Национальная стратегия развития Таджикистана (НСР) до 2030 года», напоминает глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов.

Эксперт называет следующие факторы, которые, по его мнению, способствуют дальнейшей успешной реализации этой стратегии в условиях стыковки с другими международными стратегиями:

I. Внутренний фактор - успешное продолжение строительства Рогунского гидроузла - кровеносной артерии национальной экономики

II. Внешний фактор - оптимальная стыковка НСР (до 2030) с международными стратегиями:

1. Российский проект - Евразийский Экономический союз (ЕАЭС);

2. Китайский экономический мегапроект «Пояс шелкового пути»;

3. Индийский «ход конем» в Центральную Азию в рамках крупного инфраструктурного проекта «Юг-Север»;

4. Наследие американского проекта «Большая Центральная Азия»;

5. Стратегия ЕС по отношению Центральной Азии (новая 2019- 2024 гг.);

6. Союз персоязычных государств (РТ, ИГА и ИРИ)

7. Проект тесной Центральноазиатской кооперации.

Российский проект ЕАЭС имеет большой, бесспорный выигрыш для трудовых мигрантов Таджикистана, однако, по мнению местных экспертов, есть некоторое несоответствие с точки зрения национальных интересов страны, отметил политолог.

Это, по его мнению, прежде всего, периферийное местонахождение Таджикистана в составе ЕАЭС, большая вероятность появления препятствий для выхода на южном направлении, к портам Индийского океана (через Афганистан, Иран и Пакистан) а также для сбыта таджикской электроэнергии в странах Южной Азии.

Поэтому, по мнению Мамадазимова, необходимо изучить вопрос не вхождения, а создания свободного рынка между РТ и странами ЕАЭС.

Включение Таджикистана в китайский проект «Пояс, путь», как отмечает эксперт, поможет созданию в стране множества совместных производственных предприятий с участием китайской стороны.

- Это, в свою очередь, способствует успешной реализации основного требования НСР - превращения Таджикистана из аграрной в индустриально-аграрную страну.

Вместе с тем, среди населения и экспертного сообщества есть опасения, что чрезмерная зависимость от китайских инвестиций может привести к потере суверенитета, - напоминает политолог.

Проекты США и ЕС по созданию «Большой Центральной Азии», Союз персоязычных государств, проект тесной Центральноазиатской кооперации также способны дать сильный толчок в развитии стран региона.

- У всех проектов есть свои неоспоримые плюсы и некоторые недостатки, - говорит Мамадазимов. - Мы должны со всей серьезностью, ответственностью для страны, для будущего поколения изучить эти пути и выбрать наиболее приемлемые для нас направления для развития. При этом нужно действовать более энергично, чтобы в итоге не оказаться в роли аутсайдеров.

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