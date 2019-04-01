Компания Tcell снижает цены на услугу «Реальный Роуминг» для абонентов, отправляющихся в поездку в Казахстан, Кыргызстан, Китай или Афганистан! Единая сниженная цена за 1 Мб Интернета в роуминге в данных странах составляет теперь всего 50 дирам!

Отправляясь в путешествие, каждый из нас в первую очередь задумывается о связи. Такой жизненно важный аспект для любого человека, как коммуникация с окружающим миром, становится чрезвычайно важным с каждым днем. Поддержка связи с родными и близкими людьми во время путешествия или рабочей поездки крайне необходима для любого человека.

Понятие «роуминг» для многих ассоциируется с большими расходами на связь, но Tcell ломает устаревшие стереотипы!

В соседних странах – Казахстане, Кыргызстане, Китае и Афганистане, Tcell снижает цены на роуминг! Теперь стоимость 1 Мб Интернета в роуминге данных стран составляет всего 50 дирам! Оставайтесь на связи, делитесь впечатлениями, не отрывайтесь от рабочих процессов и коммуникаций – с «Реальным роумингом» от Tcell это выгодней, чем когда-либо.

А с помощью личного кабинета в приложении «Мой Tcell» (My Tcell), есть возможность отслеживать расходы на услугу «Реальный роуминг» в режиме реального времени.

Подключить услугу «Реальный Роуминг» со сниженными ценами в Казахстане, Кыргызстане, Китае и Афганистане можно, набрав команду *601*1#.

Стоимость других услуг в роуминге в Казахстане, Кыргызстане, Китае и Афганистане:

Входящие вызовы – 3 сомони/мин

Исходящие вызовы в Таджикистан – 5 сомони/мин

Исходящие вызовы по стране пребывания – 4,5 сомони/мин

SMS – 70 дирам

Чтобы проверить, подключена ли у вас какая-либо из услуг роуминга, необходимо набрать команду *601#. После набора вам должно прийти SMS сообщение с описанием услуг, которые у вас уже активированы.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.