Совладелец российской авиакомпании S7, одна из богатейших женщин России Наталия Филёва разбилась на самолёте в Германии. Её смерть подтвердил журналистам официальный представитель компании, сообщает Радио Свобода.
55-летняя Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение, пишет РИА Новости.
Катастрофа произошла в аэропорту Франкфурта. Частный самолёт с Филёвой разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), пишет Forbes.
В катастрофе погибли трое россиян, сообщает издание Hessenshau со ссылкой на местную полицию. Один из них был пилотом, уточняют в S7, один, пишет Forbes, отцом Филёвой. По данным немецких авиадиспетчеров, самолет следовал из Франции. Сообщений о каких-либо проблемах на борту в ходе полёта не поступало.
55-летняя Филёва в 2018 году заняла 4-е место в рейтинге богатейших женщин России. Её состояние журнал Forbes оценил в $600 млн.
S7 Group, где Филёва была председателем совета директоров, – вторая по размеру и крупнейшая частная авиакомпания в России.
Душанбе ғарқи лола шуд
Дар куҷо хондани намоз ҷоиз нест?
Дастгирии Кумитаи андоз аз қиматшавии интернет. Лекин он ҳоло гарон нашудааст
Бо Tcell ба сайру саёҳат бидуни фикр дар бораи роуминг!
Бег Сабур корбарони Фейсбукро ба ҷустуҷӯи асари “Марги судхӯр” водор намуд
Ҳукумат андозу ҷаримаҳои онро ба маблағи 1,5 млн. доллар мебахшад
Сарвазирони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар Тирмиз вомехӯранд
Боздошти тоҷикистониён дар Олмон ба гумони терроризм
Эмомалӣ Раҳмон дар шимоли Тоҷикистон парчамҳои нави давлатиро барафрохт
"Солиму босаводон даъват шаванд". Оғози маъракаи даъвати баҳорӣ ба хизмати ҳарбӣ
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость5
И сам Филёвский тоже там же. Был