МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» с 1 апреля 2019 года запускает новый, революционный для рынка кредитования Таджикистана продукт - «Лайт».

Концепция нового продукта базируется на трех столпах: Легкость, Простота, Доверительное сотрудничество.

Новое предложение «Лайт» предназначено для тех, кто ранее не работал с кредитами от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». Если вы считаете, что получение кредита — это долгий и непростой процесс, то именно продукт «Лайт» поменяет ваше мнение!

Одной из уникальных опций нового продукта является возможность получения кредита абсолютно БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ! Залог, поручительство, масса документации – это не про «Лайт».

Кредит выдается предпринимателям на пополнение оборотных средств, покупку и модернизацию основных средств, расширение торговых и производственных площадей, рефинансирование текущих кредитов.

Данное предложение предназначено для микро предпринимателей, которые занимаются торговлей, производством или животноводством.

Размер кредита составляет от 10 001 до 26 000 сомони сроком от 12 до 24 месяцев.

Срок рассмотрения кредитной заявки займет всего один день.

Пакет документов для клиентов минимален:

Паспорт, ИНН.

«Лайт». Кредиты – это легко!

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - 20 лет с вами!