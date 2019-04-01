Конкретное число, когда один из самых красивых актеров Турции приедет в Душанбе, пока не уточняется. Агент и pr-менеджер звезды Мурат Йылмаз сообщил «АП», что после знакомства и беседы с таджикской актрисой Мохпайкар Ёровой, которая сыграет мать Бурака в другом сериале, Бурак был восхищен красотой таджикских женщин.

Поэтому актер решил лично приехать в столицу Таджикистана, чтобы провести кастинг к сериалу, в котором он выступает режиссером и главным актером.

Не исключено, что Бурак посетит и другие крупные города Таджикистана, но все будет зависеть от жесткого тайминга актера. Поэтому будет лучше, если желающие принять участие в кастинге сами приедут в столицу в назначенный день, - уточнил Мурат Йылмаз в телефонном разговоре с "АП", который состоялся ПЕРВОГО АПРЕЛЯ.

instagram.com/burakozcivit

Сообщается, что к кастингу будут допущены девушки, достигшие совершеннолетия, с хорошим знанием английского языка.

Наличие загранпаспорта будет преимуществом, поскольку съемки сериала пройдут в Турции. Все транспортные расходы и расходы за проживание берет на себя принимающая сторона.

Гонорары и зарплата будут обговариваться индивидуально.

- Мы знаем, что многие актеры, снимающиеся в таджикском кино, не имеют профессионального актерского образования. Что ж, в качестве исключения мы можем закрыть глаза на этот фактор, но только в случае, если мы заметим серьезный талант у претендента. Наличие опыта в сфере киноиндустрии послужит серьезным преимуществом в принятии решения, - добавил pr-менеджер Бурака Озчивита.

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