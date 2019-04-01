Согласно решению мэрии Душанбе, с ПЕРВОГО АПРЕЛЯ все пассажиры общественного транспорта города, которые ездят на маршрутках, автобусах и троллейбусах города стоя, освобождаются от оплаты за проезд, сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы.
Данное решение принято в связи с тем, что неоднократные требования властей города от водителей общественного транспорта, особенно маршруток, не брать в салон пассажиров больше посадочных мест, не увенчались успехом.
Согласно новому решению мэрии, те пассажиры, которые садятся в транспорт, но едут стоя, освобождаются от оплаты за проезд, но за нарушение правил проезда в общественном транспорте города они будут оштрафованы.
Мэрия надеется, что в связи с принятым новым решением водители просто не будут заинтересованы забивать маршрутки сверх нормы, а пассажиры не будут садиться в забитый битком общественный транспорт.
По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 средств пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.
На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.
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Кулли ахбор
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блондинка39
вухаха! спасибо, Азия-плюс, классная шутка... вот умеете вы настроение поднять)))
Асрор1
Не только пассажиров но и водителей надо штрафовать
birsan1
Убрать все кресла из автобусов, по такому случаю. А для сего же тогда мэрия затевало себе такой бизнес, тратилось на автобусный парк, и печатало карты, чтобы водители не воровали наличку?
Abdurahman 4
Почему не с 1го мая😁
Критик4
А о студентах не подумали?
Или всё таки с 1 апреля?
Abdurahman 6
Это не решение проблемы! Если сами не могут найти решение то пусть объявят конкурс на лучшую и эффективную идею. Если поможет то заплатят автору. Или пусть пригласят специалистов из стран с более развитой транспортной инфраструктурой.
Но сперва надо уволить всех стариков что сидят на должностях с 90х.
Справедливость6
Чтооооооо? Тогда для сидячих оплата вырастет в три раза!
Гость6
Ага. С 1 Апреля!