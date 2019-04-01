Эмомали Рахмон продолжает свою рабочую поездку по городам и районам Согдийской области. Глава государства будет находиться на севере страны до 3 апреля, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон открыл на выходных два флагштока в Согде: один в городе Гулистон, высотой 50 метров, второй, такой же высоты - в Бободжонгафуровском районе.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /28

В Гулистоне глава государства открыл детсад и предприятие по производству арматуры «Махмуд и Компания», а в Бободжонгафуровском районе президент сдал в эксплуатацию районную больницу и здание Дворца культуры с музыкальной школой, ремесленным кружком для молодёжи.

Сегодня президент находится в Спитамене и также открыл флагшток высотой 50 метров.

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