В минувшую субботу в столичном "Наврузгохе" прошли конные скачки в честь Навруза. Победителям был вручен кубок «Пойтахт-2019». Первое место занял жеребец Манучехра Шарофиддинова, коневодческое хозяйство "Дошманди".
В скачках приняли участие владельцы жеребцов и меринов местных, английских и туркменских пород из столицы, Худжанда, Вахдата, Рогуна, Аштского, Дангаринского, Файзабадского, Фархорского, Ховалигского, Хуросонского районов.
Напомним, в скачках которые состоялись в ноябре 2017 года в Душанбе в честь Дня президента Таджикистана главный приз достался Анушервони Рустаму - сыну мэра Душанбе Рустама Эмомали. Его жеребец «Рахш» первым пришел к финишу. Тогда победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3 тысячи сомони.
В прошедших скачках «Рахш» не участвовал.
Кумаки Кореяи Ҷанубӣ ба беҳбуди таъмини бехатарӣ дар фурудгоҳҳои Тоҷикистон
«Барқи тоҷик» набудани барқро ба пардохт нашудани ҳаққи истифодаи он нисбат медиҳад
Tcell ва AKF барои хонандагони ВМКБ дарича ба дунёи технологияҳои иттилоотиро боз менамоянд
Ҷавобгарии натанҳо маҳбусон, балки намояндагони маъмурияти зиндони Хуҷанд низ ба исён
Раиси ВМКБ муовини раиси Маҷлиси миллӣ интихоб шуд
Манбаъ: хизматрасониҳои мобилӣ шояд 50% гарон шаванд
Дар Тоҷикистон кӣ бояд изи ангушт супорад?
Тӯли як шабонарӯз дар Тоҷикистон 36 ҳодисаи тармафароӣ ва сангреза ба қайд гирифта шуд.
Даъвати намояндагони кишварҳои аъзои СММ ба Конфронси сатҳи баланд дар Душанбе
Оғози аввалин давраи омӯзишӣ барои бонувони наҷотбахши Афғонистон ва Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста