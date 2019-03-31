В минувшую субботу в столичном "Наврузгохе" прошли конные скачки в честь Навруза. Победителям был вручен кубок «Пойтахт-2019». Первое место занял жеребец Манучехра Шарофиддинова, коневодческое хозяйство "Дошманди".

В скачках приняли участие владельцы жеребцов и меринов местных, английских и туркменских пород из столицы, Худжанда, Вахдата, Рогуна, Аштского, Дангаринского, Файзабадского, Фархорского, Ховалигского, Хуросонского районов.

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Напомним, в скачках которые состоялись в ноябре 2017 года в Душанбе в честь Дня президента Таджикистана главный приз достался Анушервони Рустаму - сыну мэра Душанбе Рустама Эмомали. Его жеребец «Рахш» первым пришел к финишу. Тогда победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3 тысячи сомони.

В прошедших скачках «Рахш» не участвовал.