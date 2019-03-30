Эмомали Рахмон в рамках рабочей поездки в Худжанд вручил праздничные подарки 100 круглым сиротам, которые являются учащимися и студентами средних и высших учебных заведений города.

Пресс-служба президента отмечает, что в праздничные подарки президента входила сезонная одежда, в частности, костюмы, носки и обувь, рубашки, различные сладости к празднику Навруз.

По словам президента, которого цитирует его пресс-служба, в настоящее время в нашей стране зарегистрирована 71 тысяча сирот, в том числе в Согдийской области, из которых 467 — круглые сироты, и "все они находятся под опекой государства".

"Сама жизнь учит нас не оставаться в стороне от участи обездоленных и сирых, чтобы они с малых лет поняли смысл человеческой доброты и сами в будущем стали достойными людьми, честью и гордостью своей Родины. Здесь считаю уместным напомнить, что Герой Таджикистана, всенародно любимый поэт Мирзо Турсунзаде, рано лишившийся родителей, тоже был воспитанником школы-интерната. Именно благодаря отеческой заботе наставников и своему прирожденному таланту он стал поэтом-патриотом, поэтом-трибуном и глашатаем дружбы и единства народов, воспевателем любимого Таджикистана", - отметил Эмомали Рахмон.

Примеров этому, по его словам, немало - "сотни других воспитанников детских домов пополнили ряды патриотов Родины, стали уважаемыми людьми, чья жизнь и деятельность во благо Родины достойны подражания".

Студентам был накрыт праздничный дастархан, каждому из сирот Лидер нации вручил денежные средства.

Эмомали Рахмон сегодня также подарил 10 малоимущим семьям города Худжанд жилые квартиры, где созданы все необходимые условия для проживания.

"Ценный подарок Лидера нации для большинства семей стал полной неожиданностью, и они назвали этот шаг Лидера нации благородным и гуманистическим", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.