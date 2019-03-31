Оши сиёхалаф – блюдо, которое можно найти весной на столе во всех таджикских домах. Трава, из которой готовят блюдо, является разновидностью горного лука, растущего на горных склонах ранней весной, прямо из-под снега.

Процесс сбора травы – трудоемкий и время затратный. Дехканам приходится подниматься в горы на 15-20 километров пешком – и столько же обратно, но уже с собранным урожаем на плечах. Обычно этим «бизнесом» занимаются все члены семьи от мала до велика.

Дехкане собирают траву сиёхалаф с раннего утра и до самого вечера, ночью – делят на равномерные пучки, аккуратно складывают в мешки, а утром следующего дня – часам к 5-6 - привозят в столицу на продажу.

Из Варзобского ущелья – на рынок в районе водонасосной станции, из Ромитского ущелья – на рынок "Мехргон".

Сами дехкане редко продают свой товар. В основном, сдают небольшие охапки травы весом по килограмму перекупщикам на рынках.

Тяжелый труд

Апаи Раджабмо, занимающаяся сбором сиехалаф всю свою жизнь, поделилась некоторыми тонкостями.

Оказывается, корни горного лука необходимо закапывать обратно в землю, чтобы она давала свои плоды снова и снова. Чтобы собрать один пучок травы опытному сборщику требуется около 10 минут, начинающему - до получаса.

За день, чтобы оправдать дорогу до города и обратно, дехканину нужно собрать до 100 пучков горного лука, каждый из которых он продаст перекупщикам по 2,5 сомони, тогда как дорога обходится от 10 до 40 сомони в зависимости от продолжительности пути.

Полезная травка

Трава сиёхалаф – настоящий кладезь полезных витаминов. Она богата минеральными солями железа, марганца, калия, цинка и йода. В нем содержатся антимикробные вещества, сахароза, аскорбиновая кислота, провитамин А, никотиновая кислота, витамины В1 и В2.

Содержание слизистых веществ позволяет применять сиёхалаф в лечении желудочно-кишечных заболеваний, в частности язвы желудка и гастрита с повышенной кислотностью, а также он полезен людям с болезнями сердца, печени и щитовидной железы.

Сиёлаф, за счет высокого содержания в нем активных природных антибиотиков, укрепляет иммунитет, помогает нормализовать давление, справиться с авитаминозом и хандрой после зимы, а полезные элементы в его составе безупречно сбалансированы для их лучшего усвоения организмом.

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