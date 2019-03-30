Президент Эмомали Рахмон утром улетел в Согд, где примет участие мероприятиях в честь Навруза и откроет несколько объектов.
Целью рабочей поездки Эмомали Рахмона в Согдийскую область является ознакомление с ходом работ по созиданию и благоустройству, ускорение полевых работ, участие в церемониях открытия объектов различного назначения, закладка камней в фундаменты других сооружений, встреча с жителям, сообщает президентская пресс-служба.
В эти минуты глава государства находится в Бустоне (бывший Чкаловск), где уже открыл инновационно-производственное предприятие по выпуску полиэтилена «Сугдполитекс».
На предприятии налажен выпуск 207 видов полиэтиленовых пакетов, в месяц здесь обрабатывается 20 тонн безотходного сырья. Сырьё для производства полиэтиленовых пакетов на предприятии ООО «Сугдполитекс» завозится из Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Производственная мощность инновационно-производственного предприятия по выпуску полиэтилена ООО «Сугдполитекс» в сутки составляет 100 тысяч полиэтиленовых пакетов, а в месяц – 3 миллиона.
Ожидается, что президент откроет в Худжанде канатную дорогу, которая протянется от комплекса Исмоила Сомони до культурно-исторического комплекса «Калъаи Худжанд». Ее проектная протяженность - 1050 метров. Фуникулер будет построен за счет местных предпринимателей. Высота фуникулера составит 35 метров от уровня реки Сырдарья и после ее сдачи в эксплуатацию рабочими местами будут обеспечены 16 человек, сообщала ранее пресс-служба исполнительного органа государственной власти области.
Канатная дорога в Худжанде будет третьей канатной дорогой в Таджикистане. Первая функционирует в Парке победы в Душанбе, которая сейчас находится на реконструкции. Другая находится в горнолыжной базе «Сафеддара» на территории Варзобского района.
Особое внимание в ходе поездки президента будет уделено вопросу подготовки Согда к 30-ой годовщине независимости Таджикистана, которую страна отметит в сентябре 2021 года.
Согласно планам администрации Согда, к юбилею независимости Таджикистана в области намечается сдача в эксплуатацию более 6,5 тыс. новых объектов, из которых 300 составят промышленные предприятия.
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