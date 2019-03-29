В Самарканде после дождя затопило центральные улицы, пишут узбекистанские блогеры в Facebook, опубликовав при этом фотографии. По их словам, Самарканд превратился в Венецию после дождя.
По традиции, после каждого крупного ливня исторический Самарканд превращается в бурную реку, поскольку дренажная система не справляется с потоком воды. Такая ситуация повторяется последние пару лет.
Как пишет ИА Фергана, мэр города Фуркат Рахимов на своей странице в Facebook принес извинения за «предоставленные неудобства по затоплению на отдельных местах».
Как отмечает газета областного хокимията «Зарафшон», арыки города не справились с обрушившимся дождем, и переполнившей их водой залило дороги, что серьезно ухудшило условия для передвижения автотранспорта и пешеходов.
«Координация служб города 24 часа лично под моим контролем. Все необходимые меры принимаются своевременно», — заверил хоким.
Тем временем самаркандцы размещают видеозаписи и фотографии затопленных улиц в соцсетях.
Комментирующие такие посты интернет-пользователи поясняют, что причина случившегося в том, что «все арыки и люки для сточных вод забиты мусором». «Чего и следовало ожидать, каждый год все глубже и глубже... у нас же если лотки для арыков ставят, то для красоты, а ведь если не ошибаюсь это целая наука. А убирающий и подметающий персонал думает что они для мусора», — пишет одна из участниц группы «Samarkand&Самарканд».
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