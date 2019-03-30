Касым-Жомарт Токаев родился в интеллигентной семье. Его отец – Кемель Токаев — известный казахский писатель, основоположник детективного жанра в Казахстане, фронтовик, награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и двумя медалями “За отвагу”. Мать – Шабарбаева Турар – лингвист-международник, преподаватель педагогического вуза.

Что же известно о супруге и сыне казахстанского лидера, пишет NUR.KZ.

О личной жизни Касыма-Жомарта Токаева известно мало. Издание утверждает, что его супруга — Надежда Давыдовна — занимается благотворительностью. Информации о первой леди Казахстана Надежде Давыдовне Токаевой не так много в открытом доступе. Преимущественно можно узнать только ее имя и статус супруги, матери.

Изрядно покопавшись в Сети, изданию удалось найти краткие сведения о том, что у жены президента некогда был свой бизнес.

Согласно сведениям из интернета, в настоящее время зарегистрированное некогда на Надежду Давыдовну ИП не действует. Существовало оно на протяжении 14 лет, до 2009 года.

В качестве основного вида деятельности указывается сдача внаем недвижимого имущества в Москве.

Что известно о сыне

Чуть больше известно о сыне Надежды Давыдовны и Касым-Жомарта Токаева. Тимур родился в 1984 году. Открытые источники сообщают о том, что он в течение нескольких лет работает в нефтяной сфере. Стал соучредителем компании «Аби Петролеум Капитал».

Кроме того, молодой человек занимается общественной деятельностью. В 2008 году Тимур создал благотворительный фонд имени своего деда — Кемеля Токаева.

Спустя год сын президента защитил диссертацию по политологии. В 2011 году он издал книгу «Внешнеполитические приоритеты Республики Казахстан».

«Леди Икс»

«Семья нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сейчас как никогда в центре внимания. Согласно информации в открытых источниках, президент женат, и у него есть взрослый сын Тимур Токаев. Первую леди страны зовут Надежда Давыдовна Токаева. Вот, собственно, и всё!» — сообщает Информбюро 31.

«Жена Касыма-Жомарт Кемелевича Токаева — Токаева Надежда Давыдовна. Она родилась в Нижнем Тагиле. Это вся доступная информация о жене нового главы Республики», — пишет 1rre.ru. И сопровождает сообщение такой фотографией:

Поиск Google выдает по запрашиваемому имени «Токаева Надежда Давыдовна» фотографию в соцсети «ВКонтакте». Профиль указывает место проживания Москва, Россия. Последнее посещение — 7 марта 2019 в 14:36. На 26 семейных фотографий профиля присутствия сына Тимура Токоева и мужа не выявлено. Однако точно ли это супруга нового президента Казахстана, не известно.

Между тем, согласно появившейся на днях на официальном сайте Акорды информации, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - разведен. Об этом говорится в биографии главы государства, пишет NUR.KZ.

Однако на всех мероприятиях в статусе главы государства Токаев появлялся с кольцом на безымянном пальце, отмечает издание, и подтверждает это фото с официального сайта главы Казахстана.

akorda.kz

Факт о Токаеве

Касым-Жомарт Кемелевич ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, пишет потртал Kaktakto, который изучил биографию нового президента.

Его страсть с юношеских лет — пинг-понг. Токаев 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. Политик не любит шумные застолья, а свободное время предпочитает проводить в неспешных прогулках и чтении книг. Среди любимых авторов — поэтесса Ирина Ратушинская.

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