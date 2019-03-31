Покупка собственного жилья – мечта любого взрослого человека. Сколько среднестатистический житель столиц Центральной Азии должен зарабатывать, чтобы купить двухкомнатную квартиру в кредит в столице, рассказывает портал Kaktakto.
Для этого редакция взяла в расчет среднюю стоимость квартиры, вычла из нее сумму первоначального взноса и рассчитала, сколько человек должен выплачивать в месяц, согласно банковским договорам. Берем в расчет, что по условиям кредитования, на выплату ипотеки должно уходить не более 50% ежемесячного дохода.
Душанбе
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры — $28 170. Сумма первоначально взноса – 30% от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 20%, срок выдачи – 5,2 года.
В месяц выплаты составят — $514.
Месячная зарплата должна составлять $1028.
Бишкек
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$38 250. Сумма первоначально взноса – 30%от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 13,7%, срок выдачи – 6,5 лет.
В месяц выплаты составят — $501.
Месячная зарплата должна составлять $1002.
Нур-Султан
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$39150. Сумма первоначально взноса – 20%от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 14,5%, срок выдачи – 13,5 лет.
В месяц выплаты составят — $442.
Месячная зарплата должна составлять $984.
Ташкент
Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$27675. Сумма первоначально взноса – 10%от стоимости квартиры.
Первые пять лет действует льготная процентная ставка – 7%, потом 16%. Срок выдачи – 20 лет. Сумму выплат рассчитывали не по льготному, а по основному проценту.
В месяц выплаты составят — $347.
Месячная зарплата должна составлять $694.
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