Покупка собственного жилья – мечта любого взрослого человека. Сколько среднестатистический житель столиц Центральной Азии должен зарабатывать, чтобы купить двухкомнатную квартиру в кредит в столице, рассказывает портал Kaktakto.

Для этого редакция взяла в расчет среднюю стоимость квартиры, вычла из нее сумму первоначального взноса и рассчитала, сколько человек должен выплачивать в месяц, согласно банковским договорам. Берем в расчет, что по условиям кредитования, на выплату ипотеки должно уходить не более 50% ежемесячного дохода.

Душанбе

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры — $28 170. Сумма первоначально взноса – 30% от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 20%, срок выдачи – 5,2 года.

В месяц выплаты составят — $514.

Месячная зарплата должна составлять $1028.

Бишкек

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$38 250. Сумма первоначально взноса – 30%от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 13,7%, срок выдачи – 6,5 лет.

В месяц выплаты составят — $501.

Месячная зарплата должна составлять $1002.

Нур-Султан

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$39150. Сумма первоначально взноса – 20%от стоимости квартиры. Ежемесячная процентная ставка – 14,5%, срок выдачи – 13,5 лет.

В месяц выплаты составят — $442.

Месячная зарплата должна составлять $984.

Ташкент

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры —$27675. Сумма первоначально взноса – 10%от стоимости квартиры.

Первые пять лет действует льготная процентная ставка – 7%, потом 16%. Срок выдачи – 20 лет. Сумму выплат рассчитывали не по льготному, а по основному проценту.

В месяц выплаты составят — $347.

Месячная зарплата должна составлять $694.

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