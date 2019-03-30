Совсем недавно в столице Таджикистана открылся ремесленный центр «We Did It», где опытный дизайнер Манучехра Шакнамова будет учить таджичек, испытывающих экономические затруднения, правильно зарабатывать деньги.
Центр предоставляет женщинам помощь абсолютно бесплатно.
«Сейчас к нам ходят 20 женщин, которые очень нуждаются в поддержке. У них нет высшего или технического образования, и их никто не берет на работу. А еще их бросили мужья, и поднимать детей в этот сложный экономический период они должны сами. Именно с такими женщинами я и работаю», - поделилась Манучехра Шакнамова.
Поддерживает ее в этом хукумат столичного района Исмоили Сомони, а также посольство Великобритании в Таджикистане.
Как именно Манучехра Шакнамова помогает женщинам встать на ноги, смотрите в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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