АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАРТА

- Важных событий на этот день не предусмотрено.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАРТА

1930 – Создана Вахшская опытная селекционная станция хлопководства.

1935 – Вошла в строй автодорога Душанбе-Ура-Тюбе-Ленинабад, соединившая центр республики с ее севером.

1960 – Сдана в эксплуатацию Перепадная ГЭС на реке Вахш.

1960 – На втором Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире кинофильм «Судьба поэта» получил первую премию.

1975 – Вошел в строй Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) – крупнейшее предприятие цветной металлургии стран Средней Азии.

1993 - Были убиты председатель Народного фронта Таджикистана Сангак Сафаров и командир спецбригады МВД РТ Файзали Саидов.

2004 - В Таджикистане уничтожены все запасы противопехотных мин.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 МАРТА

1326 – Родился таджикско-персидский поэт Хафиз Шерози.

1941 - Родился ученый Хикмат Сафаров.

1959 - Родился журналист Бурхониддин Каримзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -2+3, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 1-6 мороза местами до 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 23-25тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.