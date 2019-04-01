АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- Важных событий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АПРЕЛЯ

День смеха.

Международный день птиц.

1945 – В Таджикской ССР открылось республиканское культпросветучилище - ныне колледж культуры имени П.Д. Байдакова.

1987 – В Таджикистане основано издательство «Адиб».

2000 – В соответствии с Общим Соглашением о мире и национальном согласии прекратила свою деятельность Комиссия по национальному примирению.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –1 АПРЕЛЯ

1941 – Родилась заслуженная актриса театра Таджикистана Бибимох Маликова.

1943 - Родился поэт Султон Шахзода.

1951 – Родился профессор Абдулхай Махмадаминов.

1951 – Родился писатель и журналист Додохон Эгамзода.

1954 – Родился Народный артист Таджикистана Ибодулло Машрабов.

1955 – Родилась композитор Манзура Хасанова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000 м снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -2+3, днем 9-14 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, по ЗГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 1-6 мороза местами до 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000 м снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.