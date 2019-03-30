Запасаемся попкорном, набираемся терпения и читаем еженедельный обзор самых важных новостей за прошедшую неделю.

За прошедшие пару недель только ленивый не пнул Антимонопольную службу. А на этой неделе она сама себя «закопала», внезапно заявив, что вообще не обязана отчитываться перед каким-то там Минюстом, в смысле регистрировать свои распоряжения (если кто еще не понял, речь о повышении стоимости интернета).

Огрызнулись. Ну а что делать-то, наверное, сами понимают, что никакие они не АНТИмонопольные и решение их не то чтобы не популярно, но, видимо, и незаконно.

К слову о решении. Людей за эти дни так вымотали этим: «подорожает – не подорожает, на сильно или не на очень», что уже самому неумному человеку, наверное, стала очевидна задуманная идея: «Давайте скажем им, что подорожание будет в 10 раз, они возмутятся, а потом мы милостиво снизим повышение – до 50%?».

Ну, это если они стратеги, и мы о них хорошо думали (ага, сейчас), а если это не так, значит, тупо еще не договорились о тарифах (объявят в выходные, чтоб вы меньше возмущались).

Так что смотрите вот на картинку ниже, это про нас (если перефразировать и хорошо подумать).

Карикатура с сайта Argumentua.life

А регистрировать распоряжения, кстати, они таки да – обязаны. Вот тут ниже в тексте говорит юрист.

Ну, и как бы не в тему, но про связь – мы сделали карточки-объяснялки, чтобы вы знали на какую компенсацию можете рассчитывать, если вам отключили мобильную связь или интернет.

«Барки точик» говорит, что света нет, потому население за него не платит. Вот прямо так и переобулись – сначала убеждали всех и вся, что это профилактические работы, а теперь вот решили историю поменять. У нас слов нет, можете комментировать.

На этой неделе еще очень сильно обсуждали очередное ДТП с участием молодежи. Именно так – не смертельное ДТП, а «с участием»… Погибших ребят очень жаль, но в сети больше комментариев не скорбных, а возмущенных, сводящихся к одной мысли – сколько можно терпеть мажоров за рулем?

Вот, кстати видео с места происшествия.

Свыше 10 тысяч жителей приграничных районов Таджикистана пользуются услугами мобильных операторов Кыргызстана. Если стоимость интернета повысят (да, мы опять об этом), то их станет еще больше (а это уже давно вопрос безопасности).

В столице Узбекистана набирает большую популярность акция «Добрый холодильник». Малоимущие люди абсолютно бесплатно могут запастись продуктами питания.

А еще в Узбекистане интернет в туалетах есть. Бесплатный. У нас – скоро в вузах не будет.

За чей счет будут развивать таджикское село? Чиновников, бизнесменов, мигрантов? Пока не ясно. Но вот есть момент: «Деньги на покупку столбов, провод и ламп мы собрали, но кто будет платить за электричество?». Представитель джамоата: «будет установлен отдельный счетчик, и деньги будет собирать вся махалля»…

Фото Asia-Plus

Еще не так давно столичная мэрия обещала построить новый зоопарк, на днях мэр Душанбе поручил улучшить состояние нынешнего…. Люди требуют закрыть его и больше не мучить животных. Требуют уже много лет. Бесполезно, в зоопарк перенесли еще и карусели, теперь визги детей донимают зверей не меньше их тесных страшных клеток.

В Таджикистане сильно подорожает тонировка автомобилей. На 30%. Мы не против, главное, чтобы деньги шли в бюджет.

За лайки и репосты, возможно, скоро сажать не будут. Об этом и многом другом интересном «АП» рассказал замдиректора Центра исламоведения.

Жители Таджикистана считают ранний и принудительный брак причиной болезней, разводов и суицидов.

Ботокс, лазерная эпиляция и криолиполиз. Нет, это не для девушек, это все для мужчин. Мы сходили в косметологические клиники, и узнали, как меняют свою внешность таджикские мужчины. Мальчикам нравится.

В 1968 году любой гражданин Таджикистана мог заказать воздушное такси в аэропорту Душанбе и вылететь в любой район республики. «Такси» из Курган-Тюбе в Душанбе стоил - 6 рублей, а автобус - 64 копейки. Полет до Куляба 10 рублей, а на автобусе - 2.

Мирзо Мастонгулов - первый среди таджиков пилот гражданской авиации. Фото предоставлено Гафуром Шерматовым

В 2019 году по республике мы летаем только в Худжанд и обратно. За 300-400 сомони.

Вот сейчас дождик пройдет и пора по грибы. Мы уже знаем куда ехать, чтобы вкусно поесть. Знайте и вы.

А если вам лень куда-то выходить, а вкусно покушать хочется, вот вам 5 блюд из травы, без которых весна в Таджикистане – не весна.

Это барги ток. Вкусно и полезно!

Ну и последняя вкусняшка. В Ташкенте открыли завод, который производит 2 тонны картофеля фри в час. Они ее повезут и к нам.

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