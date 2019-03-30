С укреплением отношений между Узбекистаном и Таджикистаном восстановлено долгожданное сотрудничество в культурной сфере. И вот на подходе первая ласточка доброго взаимодействия деятелей сферы: спустя 30 лет в Самарканде будут сниматься сразу два узбекско-таджикских фильма.

Одним из авторов смелого проекта является генеральный директор группы компаний "Vendo" Хайрулло Мамасолиев. Инициатор и реализатор многих известных проектов в Самарканде заинтересовался идеей таджикского режиссера Сабира Сабирова, который задумал снять фильм по легенде о сорока девушках. И не просто заинтересовался, но и предложил сотрудничество, на что тот с радостью согласился.

Все подробности о совместном проекте рассказал изданию кабинета министров Узбекистана "Правда Востока" таджикский режиссер Сабир Сабиров, который, к слову, является уроженцем Самарканда.

Режиссер Сабир Сабиров соцсети

- Сабир Тахирович, хотелось бы узнать о съемках фильмов. Что за проекты? Как все будет происходить?

- Начну со второй картины, которая требует гораздо больше сил и времени на подготовку. Это полнометражная художественная лента под названием "Гавхар", рассказывающая о легендарных амазонках Согдианы, которые до последнего защищали Афросиаб от нашествия врагов.

Фильм обещает быть зрелищным, со множеством трюков. Так как я воспитанник советской школы кинемато­графии, где нас учили работать не на монтаже, а на съемочной площадке, то в течение года мы только будем готовиться.

Сейчас идет подбор девушек, потом их нужно тренировать, чтобы они могли скакать на лошадях, орудовать тяжелым мечом.

Параллельно снимем легкую комедию о четырех друзьях из Самарканда. Один из них влюбляется в девушку из Таджикистана и хочет на ней жениться. Что из этого получится в итоге - увидит зритель. Отмечу, что съемки пройдут и в Таджикистане, и в Узбекистане.

- Почему выбрана именно легенда о сорока девушках?

- Сорок девушек я назвал бы героинями современного мира, потому что женщины, как и те легендарные героини, держат все на своих плечах. Думаю, что этот фильм поможет современницам никогда не опускать руки и не отчаиваться.

В легенде есть один яркий эпизод, показывающий всю силу женщины, ее самоотверженность и верность долгу. Когда Гавхар сражалась с предводителем вражеской армии, с ее головы не­ожиданно упал шлем, и до воинов дошло: все это время они воевали с девушками. Тогда предводитель подошел к умирающей Гавхар, поцеловал ее руку и сказал, что увидел жемчужину Самарканда, а больше ничего и не надо. После он ушел с войском, не тронув город.

Да, тогда женщина имела право взять меч и идти в бой, спокойно делать муж­скую работу, при этом не было соревнования в уме и силе между полами. Именно эти процессы очень многое дали для эволюционного скачка. Думаю, сегодня об этом стоит напомнить.

- Вы неоднократно говорили, что Самарканд - Ваш родной город.

- Да, я родился и, вырос в Самарканде, махалле "Восток". Мама - уроженка этого города. Пока отец снимал знаменитые фильмы, жили в районе мечети Биби-ханум на улице Чорага. Детство провел на холмах Афросиаба, играя с мальчишками в футбол, запуская там воздушных змеев. Помню даже, как участвовал в хашаре - строили дом родственникам из сырцовых кирпичей. Да, в Самарканде все родное. Потом семья вернулась в Душанбе, хотя к дедушке приезжал часто.

Хочу внести вклад в укрепление дружбы между Узбекистаном и Таджикистаном, показать, сколько в Самарканде талантливых людей, особенно - среди молодежи.

- Вы режиссер в основном социальных роликов, музыкальных клипов и документального кино…

- Так случилось, что, окончив ВГИК, чаще снимал рекламу, клипы, документальное кино о любителях экстремальных видов спорта. Съемки последних проходили обычно в США. Это была работа, сопряженная с риском. В настоящий момент тружусь над популяризацией туризма в родном Таджикистане. Любопытно, но за три года практики понял, что многие не знают свой край.

Когда рассказываешь людям о бухар­ском олене, диких кабанах или туранском тигре в заповеднике, они испытывают шок - не верят.

Кстати, туранский тигр, чью популяцию в дикой природе хотят восстановить, - это и символ Самарканда. Посмотрите на медресе Шердор: на портале как раз и увидите это легендарное животное на фоне восходящего солнца.

В прошлом году в Шанхае прошла выставка моих видеороликов. Было приятно слышать, когда зрители признавались: раньше мы думали, что Таджикистан - это чапан, тюбетейка, тандыр, лепешка, а оказывается, здесь есть и парапланы, и каяки, и мотопробеги.

Между прочим, в позапрошлом году с колонной мотоциклистов сделал тур Самарканд - Бухара - Шахрисабз - Ташкент. Фильм, снятый во время мотопробега, транслировался по таджикскому телеканалу "Сафина".

- Вы сын известного таджик­ского режиссера, актера, сценариста Тахира Мухтаровича Сабирова, снявшего не один шедевр. Быть достойным его славного имени - тяжелая ноша, не правда ли?

- Вы правы. В последнее время, возможно, после болезни, из которой чудом выкарабкался, стал часто задумываться над тем, какое наследие мы оставим молодежи. Ведь дети подражают нам во всем.

Сам всегда брал пример с отца, его взаимоотношений с матерью, ведь они никогда не повышали друг на друга голос, были очень терпеливыми, хотя каждый обладал сложным характером.

И в творческом плане отец для меня - эталон художника, настоящего творца.

Всегда повторяю: от одной картины остаются деньги, другой - название города, третьей - какая-то байка со съемок, а четвертая просто становится частью твоей жизни. Папы нет, но о нем и его фильмах до сих пор говорят, и получается, что он жив.

Конечно, хочется создать что-то эпичное, достойное памяти отца. Поэтому и взялись с Хайрулло за "Гавхар". В то же время хочется задокументировать наши национальные традиции, пока их не осовременили до неузнаваемости, пока живы те, кто может их объяснить.

Ведь сейчас мы теряем свои обычаи, вместо них приходит другое. Будет ли польза для нашей молодежи от этого "другого"? Надо успеть понять и сохранить тра­диции…

- Ваши пожелания читателям...

- Желаю удачи. Пусть сегодня, завтра и в будущем вас окружают добро, любовь родных людей, благоденствие и удача. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие! Пусть дом станет полной чашей и в нем всегда царят спокойствие, любовь и забота друг о друге, теплая дружеская атмосфера, гармония и процветание.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.