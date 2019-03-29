29 марта 1886 года был изобретен рецепт одного из самых популярных напитков в мире с очень любопытным составом: до 1906 года он содержал кокаин. О его популярности говорит тот факт, что (по заверению производителя) слово «Кока-Кола» является самым понимаемым людьми во всем мире после слова «Окей». Предлагаем познакомиться с некоторыми другими интересными фактами об этой газировке.

Факт № 1: у Coca-Cola «веселенький» состав

Изначально рецепт Coca-Cola состоял из экстракта листьев колы (обладает наркотическим действием), кофеина (активирует работу всего организма за счёт внутренних резервов), апельсинового эликсира (обеспечивает сладкий вкус), масла лимона, лайма, мускатного ореха, ванилина. Правда, на рынке ее представили не как прохладительный напиток, а как «успокоительное средство», который помогал бороться с болями, депрессией, слабостью, вялостью и прочих нервных расстройств. И даже от импотенции!

Рецептура нынешней Coca-Cola уже не обладает такими «чудодейственными» свойствами. В ее состав сегодня входят тростниковый сахар, газированная вода, краситель, продовольственная (ортофосфорная) кислота, ароматическая добавка, кофеин и секретный компонент, который получают из выжимки листьев колы после того, как из них извлекли кокаин. Между прочим, рецепт секретного фактора находится в специальном хранилище Атланты, а доступ к нему имеют всего несколько человек. Сироп для газировки изготавливают именно в Атланте, после чего доставляют на заводы по всему миру, где смешивают его с водой и разливают в фирменные бутылки.

Факт № 2: человеческий желудок нейтрализует «кокакольную» кислоту

Входящая в состав напитка ортофосфорная кислота очень агрессивная, ее рН равен 2,8. Поэтому Coca-Cola отлично справляется с ржавчиной и чистит стекла. Казалось бы, с таким составом газировка может спокойно растворить желудок человека. Но дело в том, что в наших желудках находится соляная кислота, рН которой в норме равен 1,5 – 2,5. Другими словами, она обладает более выраженными кислотными свойствами и нейтрализует Coca-Cola. Но это вовсе не означает, что напитком можно злоупотреблять.

Факт № 3: сначала она стоила пять центов за стакан

Поначалу сироп Coca-Cola продавался в аптеках через автомат, на розлив, по цене 5 центов за стакан. Но сладкое лекарство пользовалось небольшим спросом: за день его покупали не более 10 человек. К концу первого года выручка от продажи Coca-Cola составила всего лишь 50 долларов, в то время как ее производство обошлось в 70 долларов.

Ситуация изменилась, когда в том же году в Атланте был введен сухой закон, а это поспособствовало резкому скачку продаж безалкогольного, но, как мы знаем, наркосодержащего напитка.

Сегодня бренд Coca-Cola оценивается в 83,8 миллиарда долларов. Это больше, чем, например, стоимость компаний KFC, Subway, Pepsi и Budweiser вместе взятых. Да только его разработчик Джон Стит Памбертон до этого не дожил, умерев в полной нищете в 1888 году от рака желудка.

Факт № 4: Coca-Cola знает все про патриотический брендинг

Во время Второй Мировой войны руководство Coca-Cola решило обеспечить каждого американского солдата, где бы он ни был, бутылкой Coca-Cola всего за 5 центов. Во избежание порчи тары, доставлялась она жестяных банках, и только в 1960 году кола в баночках стала доступна мирным жителям. Двухлитровые пластиковые ёмкости PET появились в 1977 году.

Факт № 5: две страны, в которых Coca-Cola не найти

В мире есть всего два государства, где Coca-Cola не найти на прилавках магазинов – на Кубе и в Северной Корея. До 2012 года в этот список входила еще Мьянма. Поставки американской газировки на Кубу прекратились в 1960-х, хотя в свое время она была одной из первых зарубежных потребителей колы.

А вот в Северной Корее этот напиток не появлялся вообще никогда.

Факт № 6: США не лидер по употреблению Coca-Cola

Если подумать логически, то лидерами потребления американской газировки должны быть жители США, которые к тому же славятся своей любовью к нездоровой пище. Но бесспорными лидерами согласно проведенным в прошлом году исследованиям стали жители соседней Мексики. Среднестатистический мексиканец за год выпивает около 745 банок Coca-Cola, тогда как среднестатистический американец всего около 400.

Факт № 7: Coca-Cola по-китайски означает «полный рот счастья»

В Китай Coca-Cola пришла в 1928 году со странным названием «Кусай воскового головастика». Просто именно так дословно переводятся иероглифы, обозначающие звуки «ко-ка-ко-ла». Бренд решил, что это совсем не дело, перебрал несколько сотен иероглифов и подобрал-таки более благозвучные иероглифы, которые, читаются как: «ко-ку-ко-ле» и обозначают «полный рот счастья».

Факт № 8: школьный бизнес Coca-Cola

Сейчас в Америке запрещена продажа сладких газированных напитков в школах, но раньше дело обстояло с точностью наоборот, чем поспешил воспользоваться американский бренд газированных напитков. В конце 90-х годов компания Coca-Cola заключила контракт со школами: она платила по 3000 долларов в год за возможность устанавливать на школьной территории автоматы по продаже своих напитков. При этом другие напитки школа продавать не имела права. В результате каждый ребенок за восемь часов пребывания в школе выпивал по три литра Coca-Cola в день. Кофеин в больших количествах раскрепощал детей, так что они не могли сосредоточиться на уроках. Большое количество быстрых углеводов стимулировало аппетит и приводило к нарушению работы поджелудочной железы. Заметив такое пагубное влияние, школам запретили делать деньги на здоровье детей.

Факт № 9: Coca-Cola вызывает сильную зависимость

Есть и еще один занимательный факт, правда, производителем не подтвержденный. На его достоверности настаивают ученые из Мичиганского университета США. По их мнению, сладкая газировка, к числу которых Coca-Cola относится, способна вызывать зависимость, сравнимую с наркотической. По Йельской шкале пищевой зависимости (YFAS), являющейся одной из новейших методов оценки привыкания к определенной еде, сладкая газировка набрала 3,29 по семибалльной шкале.

КСТАТИ, Coca-Cola - не только напиток, но и хороший технический помощник. С его помощью можно:

- почистить сантехнику. Обработайте ее газировкой и оставьте на час, потом хорошо промойте водой;

- удалить ржавчину с хромированных деталей. Просто налейте немного Coca-Cola на лист алюминиевой фольги и потрите ржавое место;

- открутить ржавый болт. Смочите тряпку напитком и обкрутить ею болт, через 20-30 минут он отвернется легко;

- удалить накипь в чайнике. Залейте Coca-Cola в чайник и дайте постоять ночь;

- почистить серебро. Смочите газировкой тряпочку, протрите ею серебро, а затем отполируйте замшей;

- побороть садовых вредителей. Опрысните ею растения, и вредители их будут обходить стороной;

- удалить пятна крови. Поговаривают, что полицейские в США смывают кровь с асфальта после происшествий именно Coca-Cola.