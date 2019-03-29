Американские журналисты и ученые обвинили "Радио Озоди" в предвзятой редакционной политике, которая, как утверждается, строилась в интересах таджикских властей.
В заявлении Дейзи Синделар – и.о. президента "Радио Свобода" (RFE/RL) от 25 марта говорится, что за последние несколько месяцев в адрес "Радио Озоди" был выдвинут ряд обвинений.
Таджикскую службу радио обвиняют в непрофессионализме, проправительственной позиции, вмешательстве таджикского государства в процесс принятия редакционных решений.
Синделар в своем заявлении отмечает, что в связи с этим, "Радио Свобода" инициировало расследование деятельности таджикского офиса. По словам президента Радио, анализ показал, что работа таджикской службы не соответствовала принятым в организации стандартам.
Руководство "Радио Свобода" также заказало независимую внешнюю экспертизу по содержанию редакционных текстов "Озоди".
Ранее в этом месяце RFE/RL обратилась в канцелярию Генерального инспектора Госдепартамента США с просьбой расследовать претензии, предъявленные "Радио Озоди".
Кто обвинял "Озоди"?
В отношении "Радио Озоди" обвинения периодически и от разных лиц звучат с 2017 года.
Новый всплеск совпал с вышеуказанным заявлением "Радио Свобода". Так, 26 марта автор интернет-портала Eurasianet.org Питер Леонард опубликовал свое расследование о работе "Озоди". Он говорил с бывшими и нынешними сотрудниками "Озоди", с руководством RFE/RL.
Как пишет Леонард, старшие редакторы "Озоди", работающие в Праге, избегали тем и отвергали статьи, критикующие власти Таджикистана. Документ Госдепартамента США для внутреннего пользования, к которому Eurasianet получил доступ, выразил схожую оценку редакционной политики таджикской редакции.
А 28 марта на сайте Opendemocracy.net была опубликована статья за подписью (всего 22 подписи) ученых нескольких европейских и американских вузов, в которой они обвинили "Радио Озоди" в предвзятости к лидерам таджикской оппозиции и сокрытии истинной картины происходящих в стране событий.
«К сожалению, при руководстве своих нынешних редакторов таджикская служба RFE/RL больше не соответствует ценностям "Радио Озоди", которое когда-то было самым надежным источником новостей и информации в стране…», - отмечают ученые.
CАА-network.org пишет, в начале этого года западные ученые Джон Хизершоу и Эдвард Лемон написали письмо (кому оно было адресовано – не сообщается, - ред.), в котором выразили озабоченность редакционной политикой "Озоди".
Они отметили, что материалы радио стали похожи на пресс-релизы таджикского правительства.
СПРАВКА «АП»:
«Радио Свобода» (полное название - «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США.
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Кулли ахбор
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Снежка40
Давят у нас тех, кто пытается выразить свое мнение и уж тем более тех, кто пытается показать истину. И правительство и общество. От "свободы слова " у нас одно название.
Бозорали1
Озоди ведет себя так, чтобы их не закрыли на территории Таджикистана.
Тагай Бозорали55
Совершенно верно, иначе никак. Других вариантов нет.
Роберт Мугабе1
Прочёл внимательно статьи с обвинениями (Питер, ну язык мог и упростить 😀), и подумал а у АП нет кого-нибудь кто мог бы и вас пропесочить за предвзятость и самоцензуру? За ваши перепечатки восторженных статей от пресс служб официального РТ?
Socrat2
Таджикский народ чтобы возвысить над собой человека с низкими моральными устоями, сам пал ниже его уровня, вместо того чтобы подтянут его до высоты.
Abdurahman 3
Только проснулись? Или дальше их не устраивает эта политика.
Шугнони3
Правильно надо написать так как Конгресс хочет. Не обязательно чтобы было правда. Самое главное чтобы затеять смуту.......Они же для этого дают денег.
Гарми Шугнони1
Так пусть Таджикистан плати за свой положительный имидж.
Vasil3
Так оно и есть!