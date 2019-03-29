Американские журналисты и ученые обвинили "Радио Озоди" в предвзятой редакционной политике, которая, как утверждается, строилась в интересах таджикских властей.

В заявлении Дейзи Синделар – и.о. президента "Радио Свобода" (RFE/RL) от 25 марта говорится, что за последние несколько месяцев в адрес "Радио Озоди" был выдвинут ряд обвинений.

Таджикскую службу радио обвиняют в непрофессионализме, проправительственной позиции, вмешательстве таджикского государства в процесс принятия редакционных решений.

Синделар в своем заявлении отмечает, что в связи с этим, "Радио Свобода" инициировало расследование деятельности таджикского офиса. По словам президента Радио, анализ показал, что работа таджикской службы не соответствовала принятым в организации стандартам.

Руководство "Радио Свобода" также заказало независимую внешнюю экспертизу по содержанию редакционных текстов "Озоди".

Ранее в этом месяце RFE/RL обратилась в канцелярию Генерального инспектора Госдепартамента США с просьбой расследовать претензии, предъявленные "Радио Озоди".

Кто обвинял "Озоди"?

В отношении "Радио Озоди" обвинения периодически и от разных лиц звучат с 2017 года.

Новый всплеск совпал с вышеуказанным заявлением "Радио Свобода". Так, 26 марта автор интернет-портала Eurasianet.org Питер Леонард опубликовал свое расследование о работе "Озоди". Он говорил с бывшими и нынешними сотрудниками "Озоди", с руководством RFE/RL.

Как пишет Леонард, старшие редакторы "Озоди", работающие в Праге, избегали тем и отвергали статьи, критикующие власти Таджикистана. Документ Госдепартамента США для внутреннего пользования, к которому Eurasianet получил доступ, выразил схожую оценку редакционной политики таджикской редакции.

А 28 марта на сайте Opendemocracy.net была опубликована статья за подписью (всего 22 подписи) ученых нескольких европейских и американских вузов, в которой они обвинили "Радио Озоди" в предвзятости к лидерам таджикской оппозиции и сокрытии истинной картины происходящих в стране событий.

«К сожалению, при руководстве своих нынешних редакторов таджикская служба RFE/RL больше не соответствует ценностям "Радио Озоди", которое когда-то было самым надежным источником новостей и информации в стране…», - отмечают ученые.

CАА-network.org пишет, в начале этого года западные ученые Джон Хизершоу и Эдвард Лемон написали письмо (кому оно было адресовано – не сообщается, - ред.), в котором выразили озабоченность редакционной политикой "Озоди".

Они отметили, что материалы радио стали похожи на пресс-релизы таджикского правительства.

СПРАВКА «АП»:

«Радио Свобода» (полное название - «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», РСЕ/РС) — международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая Конгрессом США.