Таджикистан может привлечь компании из Южной Кореи для установки цифровых программ по повышения уровню безопасности в аэропортах республики.

Встреча таджикских авиационных властей с представителями южнокорейских компаний Korea-Сentral Asian Friendship Asociation, Global Korea Partners Co., Ltd» и «Uriel soft Co.,Ltd» состоялась 28 марта в Душанбе, сообщает Минтранс Таджикистана.

Отмечается, что представители компаний представили таджикской стороне информацию о своей деятельности в области установки цифровых программ по обслуживанию пассажиров и повышению безопасности в аэропортах.

В ходе встречи было подчеркнуто, что компания Uriel soft Co.,Ltd около 15 лет занимается производством цифрового оборудования для регистрации пассажиров, багажа и грузов для международных аэропортов.

В Таджикистане действуют четыре международных аэропорта, которые расположен в Душанбе, Худжанде, Кулябе и Бохтаре.

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