По данным синоптиков, пройдут ливневые дожди (выше 2000 м снег), местами сильные.
В отдельных районах Хатлонской области и РРП дожди будет сильные с грозами, возможен град. Западный ветер усилится до 15-20 м/с.
В Агентстве по гидрометеорологии отмечают, что на реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и на реках Яхсу, Кызылсу (южная), Обихингоу ожидается резкое повышение уровня воды.
В предгорных и горных районах республики селеопасно. В горных районах РРП (выше 2000 м), на южных склонах Гиссарского хребта, западных районах ГБАО и на автомагистралях (Душанбе-Худжанд), (Хорог-Мургаб) сохраняется сход снежных лавин.
В Душанбе и РРП 29-30 марта будет дождливо, температура днем прогреется до 14-16 градусов тепла.
В Худжанде в эти дни дождь будет не сильный, а погода будет чуть теплее: 19-21 градусов. В Хороге будет облачно, временами дождь. Температура днем составит 8-10 тепла. В целом же по ГБАО осадки (дождь, снег).
Кратковременный дождь и облачно будет в Бохтаре, температура днем 19-21 тепла.
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