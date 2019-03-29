«За организацию бунта и беспорядков в колонии №3/3 в Худжанде, который произошел 8 ноября прошлого года, сегодня на скамье подсудимых сидят 33 заключенных», - заявил сегодня на заседании верхней палаты парламента страны Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.

По его словам, наряду с заключенными перед судом, который проходит в эти дни в Худжанде за закрытыми дверями, ответят также 9 сотрудников колонии, в том числе и ее начальник.

Они обвиняются по части 2 статьи 322 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия») УК Таджикистана.

Напомним, бунт в вышеназванной колонии, где, в том числе, отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм, произошел в ночь на 8 ноября 2018 года и был подавлен в течение нескольких часов.

Во время беспорядков, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. При бунте были также убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Через некоторое время после произошедшего были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова. Затем с поста начальника ГУИУН был снят Иззатулло Шарифзода и уволены семь прокуроров по надзору Согдийской областной прокуратуры.

Новым начальником ГУИУН 23 ноября был назначен Мансурджон Умаров, который до нового назначения был первым заместителем главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

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