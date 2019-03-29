На сегодняшней сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана глава ГБАО Ёдгор Файзов единогласно избран вице-спикером верхней палаты парламента республики.

Избранный 4 марта текущего года членом верхней палаты парламента Таджикистана Ёдгор Файзов перед сенаторами страны принес присягу верности народу и Конституции республики.

Ёдгор Файзов был назначен на пост исполняющего обязанности главы ГБАО 1 октября 2018 года. На этом посту он сменил Шодихона Джамшеда.

На сегодняшней сессии полномочия сложил сенатор Таджикистана экс-глава Хатлонской области Давлатшох Гулмахмадзода.

Он 14 января текущего года постановлением правительства Таджикистана был освобожден от должности главы Хатлонской области и назначен главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, и согласно нормам законов страны, не может занимать депутатское кресло любого ранга.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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