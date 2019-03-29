Операторы мобильной связи стараются хоть как-то посодействовать пересмотру распоряжения Антимонопольной службы о повышении цен на мобильный интернет или же сделать это повышение минимальным.

Сейчас рассматривается предложение о повышение цен на мобильные услуги на 50%, а не в 2-3 раза, сообщил «АП» информированный источник.

«Операторы очень стараются защитить абонентов от резкого повышения цен на мобильные услуги. Они активно работают с Антимонопольной службой, с правительством. Неизвестно, будет это принято или нет. Я думаю, к первому апреля будет хоть какая-то картина», - сообщил источник.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны установить новые тарифы на мобильный интернет: 1 Мб - не менее 5 дирамов. То есть цена одного гигабайта интернета должна подорожать в 2 – 3,5 раза. Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN планируется повысить в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони, а стоимость звонков внутри сети - с 1 дирама до 12 дирамов.

Напомним, 26 марта Минюст заявил, что распоряжение Антимонопольной Службы не было зарегистрировано в реестре Минюстиции Таджикистана, и, как следствие, не может служить основанием для регулирования цен на услуги мобильной связи.

Но 27 марта в Антимонопольной службе «АП» сообщили, что они не обязаны регистрировать свои распоряжения в реестре министерства юстиции.

"Мы регистрируем только некоторые нормативно-правовые документы. СМИ сообщили о заявлении Минюста, но к нам у Минюста претензий нет, потому что никакого письма это ведомство нам не отправляло", - сообщили в антимонопольной службе.

Впрочем на это утверждение таджикский юрист Навруз Одинаев ответил, что Служба не обязана регистрировать свои распоряжения, если они носят индивидуальный характер, то есть приняты в отношении конкретного субъекта.

«А данное распоряжение является общеобязательным и подлежит регистрации», - сказал он.

В Службе, между тем, отметили, что распоряжение о повышении тарифов на мобильный интернет уже действует, начиная с 27 марта, и мобильные компании обязаны его выполнять. Но мобильные операторы пока не выполняют распоряжение.

Ожидалось, что вопрос по стоимости Интернета может решиться на заседании правительства 28 марта, однако поднимался ли вообще этот вопрос - неизвестно.

Все материалы по теме, читайте в нашем специальном сюжете.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.