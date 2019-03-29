АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 МАРТА 2019 ГОДА
- В Душанбе состоится восьмое совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва.
- В Душанбе в «Кохи Борбад» состоится Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019».
- На Центральном республиканском стадионе в Душанбе в 19:00 начнется матч за Суперкубок Таджикистана-2019 между «Истиклолом» и «Худжандом».
- На кортах «Касри теннис» теннисного комплекса Таджикской железной дороги и спорткомплекса «Точварз» в Душанбе состоятся финалы международного турнира по теннису Navruz Cup с участием представителей 7 стран мира
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 МАРТА
1929 – Основан Союз потребкооперации «Точикматлубот».
1936 – Создан Союз архитекторов Таджикистана.
2003 – Создана Ассоциация адвокатов РТ.
2007 - Распоряжением президента РТ центральный парк культуры и отдыха Душанбе переименован в Парк Рудаки.
2012 - В Уголовный кодекс Таджикистана добавлена статья «Пытки».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, дождь (выше 2000м снег), днем местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -3+2, днем 9-14 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 1-6 тепла, местами до 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами дождь (выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла.
По Душанбе – Облачно, временами дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.
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