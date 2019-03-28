В Ташкенте совсем недавно открылся первый в ЦА завод по переработке картофеля «Solanuz». Продукцию высокого качества будут экспортировать в страны СНГ, в том числе и в Таджикистан.

Завод будет работать в режиме нон-стоп, и производить 2 тонны готового картофеля фри и 550 кг хлопьев для пюре в час. Технология, как отмечают специалисты завода, голландская.

«Наши исследования показали, что только в Ташкенте ежемесячно потребляют около 500 тонн картофеля фри, и это означает, что мы сможем удовлетворить потребности не только самого Узбекистана, но и других стран. У нас уже есть предложения из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Туркменистана», - подчеркивает Тоир Абдукодирий, представитель компании «Agrover».

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.