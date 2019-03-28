В результате схода снежной лавины в районе Сангвор (бывший Тавильдаринский район) Раштской долины разрушено несколько жилых построек, погибло несколько голов скота.

По данным КЧС, лавина сошла минувшей ночью на территории кишлака Дараи Хайрон. В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая устанавливает ущерб, нанесенный стихией.

КЧС предупреждает, что осадки в горных местностях провоцируют размывание почвы, приводит к повышению уровня воды в реках, а также к обвалу.

В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов.

В связи с этим, КЧС Таджикистана просит население быть осторожными, находясь в горах и вблизи водоёмов не забывать о соблюдении правил безопасности.

По данным синоптиков, в период с 29 по марта в республики сохраняется неустойчивая погода. Пройдут дожди ливневого характера (выше 2000 м снег), местами сильные. В отдельных районах Хатлонской области и РРП возможные сильные дожди с грозой, возможен град. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с.

На реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта и на реках Яхсу, Кызылсу (южная), Обихингоу ожидается резкое повышение уровня воды.

В предгорных и горных районах республики селеопасно.

В горных районах РРП (выше 2000 м), на южных склонах Гиссарского хребта, западных районах ГБАО и на автомагистралях (Душанбе-Худжанд), (Хорог-Мургаб) сохраняется сход снежных лавин.

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