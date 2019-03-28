Мы задались этим вопросом после заявления Службы связи о том, что перерегистрация сим-карты (а вместе с ними получение нового паспорта с отпечатками пальцев), нужна для «предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма».

Коротко. Согласно Закону РТ «О государственной дактилоскопической регистрации», ст. 6 обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат лица:

– подозреваемые в совершении преступления, заключенные под стражу, обвиняемые, осужденные, а также лица, препятствующие установлению личности при совершении административных правонарушений; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)

– принимаемые на военную службу, в правоохранительные органы, а также на работу на предприятия, учреждения и организации либо в их структурные подразделения, деятельность которых связана с повышенным риском для жизни их работников или особым режимом секретности, по перечню, утвержденному правительством Республики Таджикистан;

– обратившиеся в органы внутренних дел по месту жительства для получения лицензии на использование огнестрельного оружия;

– которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)

– проживающие в опасных чрезвычайных зонах, имеющих природное и техногенное свойство; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)

– иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые с территории Республики Таджикистан. (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Таджикистан в поисках убежища, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации также подлежат трупы, личности которых не опознаны.

Это мы к чему?

А к тому, что на днях Служба связи в официальном письме объяснила необходимость перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца «необходимостью взятия отпечатков пальцев каждого абонента».

Напомним, юридическая компания «Химоя» обратились в аппарат президента Таджикистана с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца противоречат законодательству нашей страны. Аппарат президента это письмо отправил в Службу связи и Служба ответила:

«Для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента», - говорится в письме, датированным 20 марта.

В этом письме служба Связи отвечает на запрос компании «Химоя» относительно правомерности требования перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца, о котором стало известно в феврале этого года.

Она напоминает юристам, что «взятие отпечатков пальцев каждого абонента в случае совершения ими негативных действий, сильно содействует своевременному обнаруживанию преступников по отпечаткам пальцев».

«В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года (ID-карта, - ред.) позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи», - отмечается в письме.

По словам юриста компании «Химоя» Навруза Одинаева, они обратились в аппарат президента с письмом, в котором отметили, что на их взгляд изменения, согласно которым все сим-карты владельцев паспортов образца 1996 года должны быть перерегистрированы, противоречат нормам действующего законодательства. Эти изменения были прописаны в постановлении правительства «Порядок и требования подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» в феврале этого года.

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