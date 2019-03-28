В рамках реализации инвестиционного проекта по установке и открытию сети автоматизированных общественных туалетов европейского качества, а также скамеек для отдыха, в Яккасарайском и Шайхантаурском районах города Ташкента начали функционировать два современных биотуалета, сообщает Podrobno.uz. со ссылкой на пресс-службу хокимията Ташкента.
Главное достоинство и отличие биообъектов от других в том, что они не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле таким образом, что переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины.
Отметим, что в рамках реализуемого проекта, который включён в инвестиционную программу 2019 года, отдельное внимание уделяется созданию комфортных условий для матери и ребёнка, а также для людей с ограниченными возможностями.
В настоящее время бесплатно услугами могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.
До конца года в столице будет построен и сдан в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.
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Кулли ахбор
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Rustam5
Интернет в туалете! А у нас скоро нигде не будет.
Гость6
Ну а мы всё пляшем и поём. Поём и пляшем. Глаза завидуют, руки из @@пы, но мы не сдаёмся
Роберт Мугабе6
Так ноги отнимутся! Вот наши наоборот заботяться 😂
Far far away6
Интересно, есть ли розетка для зарядного устройства у унитаза?
Или powerbank с собой придется брать 🤔
Gh7
Молодцы! А наши мракобесы нас в каменный век загоняют.