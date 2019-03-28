В рамках реализации инвестиционного проекта по установке и открытию сети автоматизированных общественных туалетов европейского качества, а также скамеек для отдыха, в Яккасарайском и Шайхантаурском районах города Ташкента начали функционировать два современных биотуалета, сообщает Podrobno.uz. со ссылкой на пресс-службу хокимията Ташкента.

Главное достоинство и отличие биообъектов от других в том, что они не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле таким образом, что переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины.

Отметим, что в рамках реализуемого проекта, который включён в инвестиционную программу 2019 года, отдельное внимание уделяется созданию комфортных условий для матери и ребёнка, а также для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время бесплатно услугами могут воспользоваться сотрудники службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями.

До конца года в столице будет построен и сдан в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел в соответствии с европейским стандартом качества.

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