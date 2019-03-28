11 марта в соцсети Instagram появился аккаунт под названием @lemonlikerecord.tj, опубликовавший всего одну фотографию – простой лимон. В описании авторы призывают набрать миллион лайков, совместно поставив первый таджикский рекорд.

На данный момент @lemonlikerecord.tj уже побил рекорд по лайкам, который принадлежал известной певице Шабнами Сурайё. В аккаунте @shabnamsurayoofficial её пост лайкнули 16,7 тысячи пользователей. Спустя 10 дней после публикации лимон обошел звезду, превысив отметку в 17 000. Сейчас лимон прибавил еще тысячу лайков и даже опубликовал 27 марта вторую фотографию, на которой появился листочек.

Таджикские лимоны считаются одними из самых вкусных лимонов в мире Фото Asia-Plus

Профиль откровенно отсылает к истории с яйцом, фотография которого получила более 50 миллионов лайков в Instagram, побив мировой рекорд, ранее принадлежавший модели Кайли Дженнер.

Быстро раскрутиться фотографии лимона помогали многие таджикистанцы, среди которых такие известные личности, как Мехринигори Рустам, Бехруз Зеваров, Мубориз Субхонов, TojikonShow и другие.

Зачем, собственно, нужен этот рекорд? В случае с яйцом, финалом истории, спустя месяц, стало привлечение внимания к социальной кампании, посвященной проблемам психического здоровья подростков.

Лимонный сценарий пока остаётся тайной. Между тем, маловероятно, что это креативная раскрутка аккаунта, так как лимон не предлагает на него подписываться.

В комментариях пользователи сети также рассуждают о смысле нового рекорда. Кто-то традиционно критикует и называет начинание бесполезным. Другие, вспомнив о годе туризма в Таджикистане, поддерживают патриотизм идеи, называя лимон истинно национальным продуктом, брендом и гордостью страны.

Затея кажется чересчур смелой, так как такое количество лайков набрать практически невозможно – активных пользователей Instagram в Таджикистане не более полумиллиона.

Сможет ли таджикский лимон набрать 1 000 000 лайков? Вопрос пока остается открытым.

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