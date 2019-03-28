11 марта в соцсети Instagram появился аккаунт под названием @lemonlikerecord.tj, опубликовавший всего одну фотографию – простой лимон. В описании авторы призывают набрать миллион лайков, совместно поставив первый таджикский рекорд.
На данный момент @lemonlikerecord.tj уже побил рекорд по лайкам, который принадлежал известной певице Шабнами Сурайё. В аккаунте @shabnamsurayoofficial её пост лайкнули 16,7 тысячи пользователей. Спустя 10 дней после публикации лимон обошел звезду, превысив отметку в 17 000. Сейчас лимон прибавил еще тысячу лайков и даже опубликовал 27 марта вторую фотографию, на которой появился листочек.
Профиль откровенно отсылает к истории с яйцом, фотография которого получила более 50 миллионов лайков в Instagram, побив мировой рекорд, ранее принадлежавший модели Кайли Дженнер.
Быстро раскрутиться фотографии лимона помогали многие таджикистанцы, среди которых такие известные личности, как Мехринигори Рустам, Бехруз Зеваров, Мубориз Субхонов, TojikonShow и другие.
Зачем, собственно, нужен этот рекорд? В случае с яйцом, финалом истории, спустя месяц, стало привлечение внимания к социальной кампании, посвященной проблемам психического здоровья подростков.
Лимонный сценарий пока остаётся тайной. Между тем, маловероятно, что это креативная раскрутка аккаунта, так как лимон не предлагает на него подписываться.
В комментариях пользователи сети также рассуждают о смысле нового рекорда. Кто-то традиционно критикует и называет начинание бесполезным. Другие, вспомнив о годе туризма в Таджикистане, поддерживают патриотизм идеи, называя лимон истинно национальным продуктом, брендом и гордостью страны.
Затея кажется чересчур смелой, так как такое количество лайков набрать практически невозможно – активных пользователей Instagram в Таджикистане не более полумиллиона.
Сможет ли таджикский лимон набрать 1 000 000 лайков? Вопрос пока остается открытым.
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость6
На очереди урюк, ишак, мигрант...
said7
Мехринигори Рустам, Бехруз Зеваров, Мубориз Субхонов, TojikonShow и другие
===
Ни этих, ни других "селебрити" не знаю. На пенсию пора, наверное...
KENWHB8
Вот уж, действительно, важное событие лимон лайкать...... следующим будет урюк - нац. гордость таджЫков.
Alijon8
После большого лайка продаст Аккаунт и на этом все. =)))))