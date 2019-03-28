Объем производства пищевой продукции в Таджикистане за первые два месяца этого года увеличился почти на 20%.
За этот период в республике произведено пищевой продукции на сумму около 710 млн сомони, что на 117 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минпром.
В министерстве отмечают, что за последние годы потребности республики во многих пищевых продуктах обеспечива.тся полностью за счет внутреннего производства.
В частности, подчеркивается в сообщении, внутренний рынок полностью обеспечивается мясной и молочной продукцией, мукой и хлебобулочными изделиями, макаронами, пищевой и технической солью, фруктовыми и овощными консервами, а также алкогольными и безалкогольными напитками, часть которых поставляется также за пределы страны.
По данным Минпрома, в прошлом году в республике заработали 15 новых предприятий и цехов по производству пищевой продукции.
Еще несколько новых предприятий пищевой промышленности заработали в этом году: к наиболее крупным из них причисляют ООО «Ватан» и ООО «Авиценна» (производят молочную продукцию), ООО «Гадж» (растительное масло), ООО «Сиёма» (бутилированная питьевая вода).
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