Компания Tcell анонсировала запуск собственного приложения «ТезСум» для быстрых безналичных расчетов и перевода денежных средств.
Мобильное приложение «ТезСум» от Tcell решает проблему поиска ближайших терминалов и экономит ваше время при оплате различных услуг. С помощью приложения, каждый может оплатить счета за коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение, штрафы ДПС, банковские займы и многое другое!
Кроме того, к приложению можно привязать банковскую карту национальной платежной системы «Корти Милли» и совершать платежи прямо со счета карты. Также, с помощью приложения можно с легкостью перевести денежные средства с одной банковской карты на другую.
«Когда мы создавали приложение «ТезСум», в первую очередь мы думали о комфорте и удобстве пользователей. Весь мир перешел в цифровую эру, классический бизнес «на бумаге» уже не успешен, для каждого человека в приоритет выходят скорость, эффективность и легкость в любом деле: будь то связь с родными и близкими, рабочие процессы, или оплата любых счетов. Tcell ведет много проектов, направленных на переход «в цифру». Для нас важно, чтобы наши абоненты в Таджикистане могли пользоваться всеми мировыми стандартами развития технологий», говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.
Приложение «ТезСум» можно скачать в App Store или Google Play. Для работы приложения необходимо только подключение к интернету. Регистрация в приложении производится по номеру мобильного телефона.
Пополнить кошелек в приложении можно тремя способами:
- Если вы абонент Tcell, ваш мобильный баланс связан с кошельком «ТезСум» напрямую. Можно с легкостью переводить деньги с мобильного баланса на баланс кошелька.
- Пополнить кошелек можно любой банковской картой национальной платежной системы «Корти Милли».
- Пополнить баланс приложения можно также в любом платежном терминале. Для удобства в приложении есть карта с расположением офисов Tcell и терминалов, в которых вы можете пополнить свой электронный кошелёк.
Через приложение «ТезСум», счета можно оплачивать в любое время суток. Приложение удобное, простое, и главное, безопасное в использовании. «ТезСум» надежно защищен личным паролем, который известен только пользователю, а также отпечатком пальца.
Кроме платежной функции, пользователям также доступна аналитика по осуществленным транзакциям, с помощью которой еще проще контролировать и прогнозировать свои затраты!
С приложением «ТезСум» от Tcell вам больше не придется тратить время и силы на оплату счетов!
Более подробную информацию можно узнать по адресу: http://tezsum.tj/
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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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